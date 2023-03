Corrección entregó $38,000 en incentivos por coronavirus a empleados no elegibles

Una auditoría de la Oficina del Contralor, dirigido por Yesmín Valdivieso, detectó que el Departamento de Corrección y Rehabilitación desembolsó indebidamente $38,000 de los Fondos de Ayuda para el Coronavirus.

El informe revela que, del 1 de mayo de 2020 al 26 de febrero de 2021 se otorgaron 4,607 incentivos económicos a los empleados por $16,154,000 como parte de los Fondos de Ayuda para el Coronavirus. El examen realizado a los incentivos otorgados del 1 al 3 de mayo de 2020 reveló, que se otorgaron $38,000 de forma indebida.

Los entonces secretarios auxiliares de Recursos Humanos, Presupuesto y Finanzas, así como la subsecretaria y el secretario de Corrección y Rehabilitación, certificaron las listas de empleados con errores en el número de seguro social, en los importes de incentivos o en incluir en las listas a empleados no activos.

Los auditores de la Contraloría identificaron, por ejemplo, seis empleados no elegibles que recibieron $23,500 dólares, dos enfermeros que no estaban activos y recibieron $8,000 y otros dos empleados que recibieron $6,500 en exceso.

La auditoría de un hallazgo señala que no se documentaron las gestiones de recobro de los $38,000 dólares, al no emitirse la Factura al Cobro, ni la Notificación de Deudas, según el Reglamento 44, Deudas No Contributivas Existentes a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Además, a uno de los trabajadores se le concedió un plan de pagos de 20 plazos, que excede los 12 plazos estipulados en el Reglamento 44, sin la aprobación del Secretario de Hacienda.

Este tercer informe del Departamento de Corrección y Rehabilitación, cubre el periodo del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.