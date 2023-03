Conoce a Cristian Zia, el Tom Cruise venezolano

¿Cuándo comprendió por primera vez que se parecía a Tom Cruise?

- Hace 27 años, participé en el concurso Mister Venezuela y, durante el certamen, Maite Delgado, la presentadora, me bautizó con el apodo de “Tom Cruise venezolano”. Desde entonces, la gente se me ha acercado comentando mi asombroso parecido con el actor estadounidense. Me sentí sorprendido y emocionado al recibir este apodo, sobre todo teniendo en cuenta que entonces sólo tenía 22 años y no creía parecerme a Tom Cruise.

¿Cómo cambió su vida después de aquello?

- Mi vida siguió igual porque no le di ninguna importancia. Estaba enfocado en mi carrera. Por supuesto, en aquella época no había redes sociales y eso influyó mucho en mi decisión.

Cuéntenos más cosas sobre su vida. Representó a Venezuela en Mr. Universo y desapareció de los medios. ¿Qué ocurrió? ¿A qué se dedicaba?

- Después del concurso, estuve en el medio artístico por 1 año aproximadamente haciendo cursos de actuación en un canal reconocido, además de incursionar como modelo de pasarela para importantes marcas y comerciales de TV. Dejé mi carrera artística y trabajé para grandes empresas transnacionales como Red Bull, Kellogg’s y Coca-Cola en el departamento de marketing y ventas durante muchos años y luego formé mi propia empresa de eventos sociales.

Recientemente se hizo viral en las redes sociales. Antes dijo que “no estaba preparado para la fama”. ¿Está preparado ahora?

- Precisamente gracias al auge de las redes sociales volví a la fama gracias a un inesperado video grabado en Mérida, una región de Venezuela. Me quedé súper sorprendido cuando se hizo viral. Ahora hago entrevistas en televisión, radio y podcasts. Hace 27 años no estaba preparado para la fama. Ahora, a mis 49 años, me estoy preparando porque para mí no hay nada imposible. Sería un gran reto.

¿Tiene algún inconveniente asemejarse al físico de Tom Cruise?

- De momento, no he visto ningún inconveniente. Pero imagino que en un futuro no muy lejano tendré que lidiar con la falta de intimidad.

¿Cuáles son sus planes de futuro?

- Todo esto ha sido muy rápido y no tengo planes concretos. Estoy abierto a todas las propuestas que se me ofrezcan. Estoy viviendo y disfrutando el momento de esta fama inesperada y espontánea, obviamente enfocada en prepararme tanto física como mentalmente porque sé que algo bueno vendrá.

Apariencia Cristian Zia, el Tom Cruise venezolano. (Cortesía)

LAS CLAVES

¿Cuáles son los beneficios deparecerse tantoa Tom Cruise?

Explicó a Metro Cristian Zia, un Tom Cruise venezolano:

Incremento de seguidores en las redes.

Excelentes comentarios hacia mi persona.

Interacción con amigos de infancia fuera del país.

Interacción con nuevos amigos

Lo más importante, espera que el mismo Actor Tom Cruise lo contacte para ser su stunt double.

CIFRA

+16.500

usuarios siguen a @cristianzia en Instagram.