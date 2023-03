Susan G. Komen Puerto Rico celebra segunda edición de Pink Gala

Susan G. Komen Puerto Rico celebró el pasado sábado la segunda edición de la Gala Rosada, con el tema “Pink Gala Around the World” y el 20 aniversario de la fundación de la organización, en el Hotel Condado Vanderbilt en San Juan con el propósito de recaudar fondos para los Programas de Ayudas, para pacientes y sobrevivientes de cáncer de seno.

Más de 500 invitados fueron recibidos en el evento por una impresionante decoración y ambiente en tonos rosados, que prepararon el escenario para una noche inolvidable.

La noche mágica comenzó por todo lo alto, con estatuas vivientes de viajeros y una azafata, que recibía a los invitados y los dirigía al “gate 0318″ en donde emprenderían el viaje rosado. Acompañados por violines y violonchelos, azafatas pilotos y otros personajes alusivos a diversos países, los invitados comenzaron a disfrutar de la noche, entre cocteles de bienvenida, fotos, abrazos y sonrisas.

Entre los extravagantes arreglos florales en tonalidades rosas y la decoración alusiva a los lugares icónicos de distintos países, los invitados emprendieron el viaje rosado. Caras de mujeres como símbolo de que el cáncer de seno no distingue en color, raza, nacionalidad el tema “pink around the world” tomó sentido. Y es que alrededor del mundo, el cáncer de seno sigue siendo el cáncer más diagnosticado en la mujer, al igual que en Puerto Rico.

El evento comenzó con una bienvenida de Estefanía Soto y Bryan Villarini, como maestros de ceremonia, dando paso a los actos protocolarios en donde la Dra. Anna Di Marco, Presidenta del Comité Organizador de la Gala, la Dra. Eva Cruz, Presidenta de la Junta de Directores y Lynnette M. Rodríguez, Directora Ejecutiva, dieron la bienvenida a los invitados y a quienes expresaron su gratitud por el apoyo y compromiso, en especial por auspiciar la gala. Todas destacaron la importancia de la misión de la organización de seguir su promesa de salvar vidas y poner fin al cáncer de seno.

La Gala Rosada estuvo dedicada a la memoria del Dr. Luis Báez Díaz, fundador de la organización y quien falleció recientemente; a Dayanara Torres, pasada Miss Universo 1993, quien, como sobreviviente de cáncer, es ejemplo y motivación para otras mujeres a enfrentar desafíos en la vida, como un diagnóstico de cáncer.

También estuvieron presentes cinco sobrevivientes de cáncer de seno para honrarlas e inspirar a otros con la esperanza del triunfo sobre el cáncer de mama.

A lo largo de la noche, los invitados disfrutaron de una variedad de entretenimiento, que incluyó música, baile y una actuación excepcional de El Gran Combo de P.R., A Son de Guerra, The Comebacks, y DJ Ruby.

Los asistentes disfrutaron de una deliciosa cena en donde tenían la oportunidad de saborear comida de los países allí representados, bebidas y cocteles rosados.

Susan G. Komen Puerto Rico desea expresar su sincero agradecimiento a los auspiciadores del evento, amigos y voluntarios que hicieron que la Pink Gala Around the World fuera un éxito. El evento fue una oportunidad para celebrar el 20 aniversario de la fundación de la filial en Puerto Rico con un hermoso bizcocho y para celebrar la vida de las pacientes y sobrevivientes de cáncer de seno. El mensaje principal lo fue, crear conciencia y unirse en la lucha contra el cáncer de seno, llevando un esperanza y educando sobre la detección temprana.