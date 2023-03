Representante en Puerto Rico pide mayores controles a TikTok

Al igual que han hecho políticos en los Estados Unidos, desde Puerto Rico, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Enrique “Quiquito” Meléndez exigió que se implementen mayores controles en la red social TikTok.

Meléndez insistió en que se debe controlar el contenido al que tienen acceso los menores de edad en la red social.

“Los menores de edad, esos niños y niñas que no tienen 18 años, deben ser protegidos del contenido de adultos que se observa en la plataforma de Tik Tok. De eso no hay ninguna duda. Sin embargo, todavía no vemos a dicha aplicación tomar acciones concretas para restringir el acceso a menores de edad. De hecho, por el contrario, vemos que el contenido es disponible a pesar de los alegados filtros que tienen”, indicó el representante en declaraciones escritas.

“En los próximos días estaré comunicándome con líderes congresionales para ver dónde estamos en esta problemática y los mecanismos disponibles para asegurar que nuestros niños se encuentren seguros”, añadió.

“Según las leyes federales, ningún menor de 13 años puede tener una cuenta sin filtros en las redes sociales, incluyendo Tik Tok, y la misma tiene que ser privada. De hecho, nadie hasta los 16 años puede subir contenido o enviar mensajes entre usuarios. Además, existen filtros de contenido, pero la aplicación Tik Tok a veces ‘cambia’ los filtros mediante los famosos ‘updates’ y eso hace difícil verificar contenido para las cuentas que no son privadas. Muchos de nuestros jóvenes son juiciosos y sus padres están pendientes a quitar el modo de mensaje, el cual es utilizado por personas sin escrúpulos para contactar a estos menores”, añadió Meléndez.

Un número creciente de países ha prohibido TikTok de sus dispositivos propiedad del gobierno a medida que aumentan las preocupaciones hacia la popular aplicación para compartir videos, en relación con la privacidad y la ciberseguridad. Algunos han prohibido la aplicación por completo.

El director ejecutivo de la compañía compareció el jueves a una audiencia con los legisladores estadounidenses. TikTok es propiedad de la empresa tecnológica china Bytedance, que desde hace mucho tiempo ha sostenido que no comparte datos con el gobierno chino.

La compañía ha dicho tener un proyecto que está en marcha para almacenar en Estados Unidos los datos que recolecta de los usuarios norteamericanos, asegurando que eso los pondrá fuera del alcance del gobierno chino. También ha puesto en duda los señalamientos de que recopila más datos sobre sus usuarios que otras empresas de redes sociales y ha insistido en que se maneja de manera independiente.

Sin embargo, muchos países del mundo siguen siendo cautelosos con respecto a la plataforma y sus vínculos con China.

Los legisladores de Estados Unidos interrogaron al director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, sobre la seguridad de los datos y el contenido dañino, en un momento en que algunos presionan para prohibir la popular aplicación de videos cortos en todo el país.

Oriundo de Singapur, Chew les dijo a los legisladores que TikTok prioriza la seguridad del usuario y, en su intento por evitar una prohibición, minimizó los vínculos de la aplicación con China.

Legisladores republicanos como demócratas cuestionaron enérgicamente a Chew sobre temas que incluyen las prácticas de moderación de contenido de TikTok, sus planes de seguridad de datos y los casos de espionaje a periodistas que ocurrieron en el pasado.

Este es un vistazo a algunas de las preocupaciones sobre TikTok y su uso.

¿Por qué Washington afirma que TikTok es una amenaza?

TikTok, que tiene más de 150 millones de usuarios estadounidenses, es una subsidiaria que pertenece en su totalidad a la empresa de tecnología china ByteDance Ltd., la cual nombra a sus ejecutivos.

ByteDance tiene su sede en Beijing, pero está registrada en las Islas Caimán, como es común en las empresas chinas de propiedad privada. Sus oficinas se encuentran en el distrito de Haidian, en el noroeste de Beijing, hogar de universidades importantes y un centro para nuevas empresas tecnológicas.

Fundada por el empresario chino Zhang Yiming en 2012, se dice que ByteDance está valuada en alrededor de 220.000 millones de dólares, casi la mitad de su valoración de 400.000 millones de 2021. Las empresas tecnológicas chinas que cotizan en la bolsa y las privadas como ByteDance han perdido valor desde que el gobernante Partido Comunista reforzó el control sobre la industria con enérgicas medidas antimonopolio y de seguridad de datos.

Los gobiernos occidentales temen que las autoridades chinas puedan obligar a ByteDance a entregar datos de TikTok sobre usuarios estadounidenses, exponiendo información confidencial. China niega haber pedido a sus compañías que entreguen datos del extranjero y TikTok insiste en que nunca lo ha hecho y que no lo haría.

ByteDance afirma que el 60% de sus acciones son propiedad de inversionistas no chinos, como las firmas de inversión estadounidenses Carlyle Group y Kohlberg Kravis Roberts y SoftBank Group de Japón. Los empleados poseen el 20% y sus fundadores el 20% restante.

Algunos detalles de la relación entre TikTok y ByteDance siguen sin quedar claros para quienes no están familiarizados.

¿Qué normas chinas preocupan a los gobiernos de occidente?

La Ley de Inteligencia Nacional de China de 2017 establece que “cualquier organización” debe ayudar o cooperar con el trabajo de inteligencia del Estado, mientras que una Ley de Contraespionaje de 2014 señala que “las organizaciones relevantes... no pueden negarse” a recopilar pruebas para una investigación.

Dado que ByteDance, propietaria de TikTok, es una empresa china, es probable que deba cumplir con estas reglas si las autoridades chinas le piden que entregue datos.

Las leyes y reglamentos son apenas un aspecto del control generalizado del Partido Comunista. No hay límites legales a los poderes del partido. Las autoridades también pueden amenazar con cancelar licencias, realizar pesquisas regulatorias o fiscales y usar otras sanciones para obligar a las compañías chinas y extranjeras que operan en China a acatar su peticiones.

El partido suele dar órdenes usando lo que se conoce en inglés como “window guidance” o comunicación informal en privado. Ha ejercido medidas enérgicas para reforzar el control sobre las compañías del sector tecnológico y obligarlas a alinearse con sus objetivos.

El gobierno chino también ha buscado un control más directo sobre las empresas mediante la obtención de puestos en las juntas directivas.

¿Está obligado TikTok a entregar datos a petición del gobierno chino pese al “proyectoTexas”?

TikTok ha prometido proteger los datos de los usuarios estadounidenses almacenándolos en servidores operados por un contratista externo, Oracle Corp., en lo que se conoce como “Proyecto Texas”. Chew, el CEO de TikTok, dijo que todos los nuevos datos de usuarios estadounidenses son guardados en Estados Unidos y que la compañía tiene programado terminar este año de eliminar los datos de sus usuarios estadounidenses más antiguos de los servidores que no son de Oracle.

El temor es que ByteDance tenga que entregar la información que obtuvo de TikTok si las autoridades chinas se lo ordenan, pero Chew asevera que el Proyecto Texas mantendrá los datos estadounidenses fuera del alcance de China.

ByteDance reveló en diciembre que cuatro empleados obtuvieron acceso a datos sobre reporteros y personas conectadas con ellos cuando investigaban cómo se filtró información sobre la empresa. Chew dijo a los legisladores que los empleados de ByteDance con sede en China aún pueden tener acceso a algunos datos de Estados Unidos, pero ese no será el caso una vez que se complete el Proyecto Texas.

En noviembre, el jefe de privacidad de TikTok para Europa reveló que algunos empleados en China tenían acceso a información sobre usuarios en Gran Bretaña y la Unión Europea.

¿Influye el partido comunista en Bytedance?

En la audiencia del jueves, los legisladores estadounidenses intentaron repetidamente presionar a Chew para que contestara si ByteDance tenía lazos con el gobierno comunista de China. Chew eludió las preguntas sobre si el personal y los altos ejecutivos son miembros del Partido Comunista.

“Sé que el fundador mismo no es miembro del Partido Comunista, pero desconocemos la afiliación política de nuestros empleados porque eso no es algo que preguntemos”, aseguró Chew.

Cuando se le preguntó si ByteDance estaba en realidad controlado por el Partido Comunista Chino, Chew lo negó.

Luego de que un legislador dijera que el Partido Comunista tiene una “acción dorada” en ByteDance que le permite controlar un puesto en la junta directiva de ByteDance, Chew contestó: “Eso no es correcto”.

En China, las llamadas acciones doradas en poder de los fondos de inversión oficiales son una forma de que Beijing obtenga una mayor supervisión de los negocios al otorgarles una participación del 1% en las empresas.

Hew rechazó cuando los legisladores afirmaron que el Partido Comunista posee acciones en ByteDance que le dan un voto sobre cómo se administra la empresa. “El Partido Comunista no tiene derecho a voto en ByteDance”, sostuvo Chew.

La principal subsidiaria china de ByteDance es titular de la licencia de algunas de sus plataformas de video e información que sólo operan en el mercado chino.

Los fondos de inversión oficiales también han comprado el 1% de la filial china de Weibo Corp., la plataforma de microblogs más popular del país, y también de las filiales nacionales de Alibaba.

¿Qué es Douyin y cuál es su relación con TikTok?

DouYin es la plataforma de videos cortos de ByteDance para el mercado chino. Es similar a TikTok, pero su contenido está restringido por las reglas de censura chinas que prohíben el material considerado subversivo o pornográfico, un punto enfatizado por los legisladores estadounidenses preocupados por el contenido dañino que ven los jóvenes.

Los extensos filtros de internet del Partido Comunista impiden que la mayoría de los usuarios en China vean TikTok. ByteDance ha afirmado que TikTok “no tiene afiliación” con Beijing ByteDance Technology Co., la subsidiaria que opera DouYin; Toutiao, plataforma de noticias y videos cortos, y otros servicios.

¿Cuál fue la reacción en China al testimonio del CEO de TikTok en Washington?

La mayoría de las reacciones en las redes sociales en China simpatizaron con Chew, con elogios sobre la forma en que lidió con las preguntas hostiles que le lanzaron.

Los comentarios en las plataformas de microblogging Weibo y Douyin criticaron a los legisladores estadounidenses por hacer preguntas engañosas a Chew. Muchos comentaristas usaron un dicho chino que dice “si quieres acusar a alguien, siempre hay una manera”.