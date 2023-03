Continúa riesgo elevado de fuegos forestales

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan informó que hay un riesgo de elevado a crítico de peligro por incendio durante el día de hoy en Puerto Rico.

“Se espera un riesgo de elevado a crítico de peligro por incendio hoy”, informó el SNM en sus redes sociales.

Entre los consejos que brindó la agencia meteorológica para evitar incendios se encuentran: No tirar cigarrillos al suelo, no dejar material inflamable en áreas secas, y no quemar en campo abierto.

La poca precipitación durante las pasadas semanas ha contribuido a que se desarrollen incendios forestales en diversos puntos de la isla.

El Negociado del Cuerpo de Bomberos estuvo atendiendo desde el jueves un fuego forestal cerca de la carretera 681 en Barceloneta. El incendio logró ser extinguido durante la mañana del viernes.

El jueves también se desató un incendio en la carretera 833 en el Sector Canta Gallo, en Guaynabo.