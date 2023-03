Alcalde convicto por corrupción sale de prisión tras cumplir solo unos meses

Tras cumplir solo siete meses de prisión federal luego de que fuera sentenciado por corrupción, el exalcalde de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués, ya se encuentra en Puerto Rico.

El exalcalde publicó un mensaje en su cuenta de Facebook, confirmando que ya se encuentra en su hogar y que llegó a la isla el pasado 1ro de marzo.

“En la vida he enfrentado retos y obstáculos que he vencido buscando dentro de mi la valentía que hace falta para vencerlos de un solo salto. Hoy regreso a casa con un caudal de nuevas experiencias, con espíritu renovado y convencido que los caminos difíciles conducen a destinos hermosos. Gracias a los que me han acompañado durante los pasados meses, espero muy pronto poder abrazarlos”, expresó.

Según el portal del Buró de Prisiones Federal, Arroyo Chiqués, comenzó a cumplir la sentencia en Pensacola y luego en Miami. Reportes de prensa han indicado que el excalcalde recibió bonificaciones por trabajo y condiciones de salud que le permitirán cumplir desde su hogar.

En junio del 2022, Luis Arroyo Chiqués, fue sentenciado a 24 meses de prisión y dos de probatoria tras haberse declarado culpable por un esquema de soborno en el que recibió pagos en efectivo a cambio de adjudicar un contrato municipal de 10 años para servicios de recogida de residuos, informaron las autoridades federales.

Arroyo Chiqués, de 56 años, fue alcalde y funcionario gubernamental de más alto rango en el municipio de Aguas Buenas desde 2005 hasta 2016. En 2016, Arroyo Chiqués negoció un contrato de recolección de residuos para la Empresa A. A cambio de los 10 años de residuos contrato de cobranza, Arroyo Chiqués recibió un pago de soborno mensual de 5,000 dólares. Este pago se realizó en efectivo todos los meses a partir de 2016 y continuó incluso después de que Arroyo Chiqués dejó el cargo en diciembre de 2016. El último pago se produjo en junio de 2021.

Arroyo Chiqués se declaró culpable de un cargo de conspiración para participar en un plan de soborno.