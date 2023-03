Nuevo centro de servicios de interpretación de lenguaje de señas brindará ayuda a personas sordas

La compañía, Sorenson, proveedora de servicios lingüísticos para personas sordas, con dificultades de audición y personas diversas, presentó hoy el nuevo centro de servicios de interpretación en lengua de signos americana (ASL), traducción y subtitulado.

Actualmente, en todas las líneas de servicios, Sorenson conecta más de 140 millones de conversaciones al año en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Ahora, el centro puertorriqueño de Sorenson servirá como apoyo operativo en el Caribe para ayudar en la expansión de los servicios lingüísticos accesibles e inclusivos de la empresa.

Para celebrar la apertura del centro, anunciaron el lanzamiento del botón de español en Video Relay Services. El aparato proporciona a las personas sordas una opción de elegir si la llamada VRS utiliza un intérprete en español o inglés.

“El nuevo centro de Sorenson respalda los servicios comunicativos de base tecnológica fundamentales que brindamos que conectan a nuestros clientes. El centro también servirá como punto de reunión para la comunidad, un lugar especial y sinérgico en el que se generan ideas. Reconocemos los aportes de los miembros de nuestro entregado equipo y nuestros socios en Puerto Rico, y estamos deseando colaborar en el futuro mientras continuamos atendiendo a clientes individuales, empresas locales, gobierno y grupos defensores”, afirmó Jorge Rodríguez, director ejecutivo de Sorenson.

Sorenson, cuenta con dos décadas de experiencia en el trabajo con personas sordas, con dificultades de audición y diversas que han sido ignoradas frecuentemente. La misma se guía por una misión global de atender a las personas y comunidades subrepresentadas, incluyendo a las de Puerto Rico.

“Sé de primera mano lo transformadores que son los servicios de interpretación y subtitulado para las personas sordas. Estos servicios me han ofrecido una accesibilidad e inclusión verdaderas, lo que, a su vez, me ha proporcionado oportunidades de crecimiento personal y profesional. No puedo imaginar mi vida actual sin estos valiosos servicios lingüísticos”, declaró Lance Pickett, director de Relaciones de Sorenson.

La empresa pretende ampliar su paquete de servicios lingüísticos para apoyar la diversidad empresarial y lograr un impacto económico en Puerto Rico. Por consiguiente, desean realizarlo mediante diversas iniciativas, incluyendo mediante el estímulo a las empresas para que contraten a personas diversas, el aumento de la accesibilidad de productos a comunidades desatendidas, la colaboración con proveedores pertenecientes a minorías y la creación de relaciones con organismos de defensa para apoyar los derechos civiles.

Para conocer más información sobre sus servicios pueden acceder a las siguientes páginas Sorenson.com o es.sorenson.com.