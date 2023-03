Investigan APP para el servicio de lanchas a Vieques y Culebra

De cara a las festividades de Semana Santa e impulsada por señalamientos de los residentes de Vieques y Culebra, la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado continuó hoy con las vistas públicas referentes a la Resolución del Senado 31, que ordena realizar una investigación sobre el contrato otorgado a la compañía HMS Ferries, que opera las lanchas que dan servicios a las islas municipio así como en la zona metropolitana.

Durante las vistas depusieron ante la comisión la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega y el director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), Josué Méndez Agosto, quienes brindaron un informe detallado de la situación de la flota de lanchas a través de su ponencia.

Sin embargo, un acalorado debate se suscitó entre el presidente de la comisión, Javier Aponte Dalmau, y Méndez Agosto, sobre la calidad del servicio que el contratista del gobierno brinda, en especial, a los residentes de las islas municipios.

“Los residentes se quejan constantemente de los cambios de itinerario en los viajes que HMS Ferries hace. Los residentes me indican que, además de que no pueden comprar un pasaje de vuelta con antelación, tienen que estar pendientes al celular para ver a qué hora sale el viaje por los constantes cambios que hay”, señaló el senador, quien aseguró que ha recibido ese insumo directamente de los usuarios del sistema de transporte público de lanchas.

El director ejecutivo de la ATI desestimó las quejas como un asunto aislado, a lo que Aponte Dalmau respondió molesto.

“No me diga que eso no ocurre cuando yo voy allí y la misma gente me dice que tienen que estar constantemente pendientes al celular por los constantes cambios. A los funcionarios de las agencias que van a las islas municipio a darles servicios a los residentes, HMS no les permite comprar el boleto de vuelta con anticipación”, tronó el presidente de la comisión.

“Se lo tengo que decir porque no es así. En los últimos 12 meses yo no he recibido ninguna queja con respecto a eso”, ripostó el titular de la ATI.

Aponte Dalmau cuestionó el funcionamiento de la venta de boletos y la razón para que muchos viajes de las lanchas no solo estén llenos de turistas, sino que muchas veces no están llenos a capacidad mientras hay residentes que se quedan sin pasaje.

Méndez Agosto, por su parte, defendió el esquema de operación establecido asegurando que se diseñó para beneficiar a los residentes de las islas municipios.

“El turista posiblemente está llegando al terminal y allí es que obtiene su boleto. La compra de boletos en línea está limitada con el fin de que los primeros que tengan sus boletos sean los residentes. Para evitar que los turistas sean los que tengan de primera mano acceso al boleto”, aseguró el director ejecutivo de la ATI.

“No solo eso, hay reservados, mínimo, 35 boletos por viaje para los residentes. Lo que tratamos es de estandarizar porque lo que pasa es que, dependiendo de la necesidad de los residentes, a través del alcalde, nos indican cuándo es más ideal para los residentes hacer el viaje. Es conforme a su necesidad.”, añadió.

Cuestionan necesidad del contrato

Durante la deposición de los funcionarios, el presidente de la comisión también cuestionó la necesidad del contrato con HMS Ferries.

“Este contrato es para un servicio de alto interés público. El gobierno federal subsidia para transportar residentes a las islas municipios, ese es su fin. La idea de este contrato era que viniera un operador privado a administrar un servicio público con unos activos del gobierno, que eran las lanchas que tenía en su inventario y que iba a mandar a reparar porque no cumplían con los requerimientos de la Guardia Costanera. Y que durante ese proceso ellos (HMS Ferries) venían a estabilizar un servicio con las lanchas del estado, ese era el fin del contrato”, señaló Aponte Dalmau señalando que, a tres años de la contratación, aún existen graves problemas en el servicio.

Asimismo, cuestionó la contratación adicional de dos embarcaciones de carga.

“¿Por qué en 2020 ustedes traen dos embarcaciones adicionales, a razón de $1.1 millones por embarcación, para un total de $2.2 millones por un año?”, cuestionó el senador.

Según explicó Enzio Ramírez Echevarría, asesor legal del DTOP – y quien también participó de las vistas – justificó la contratación al asegurar que no está directamente relacionada con el contrato de alianza público-privada entre HMS Ferries y el gobierno de Puerto Rico si no que se materializó a través de una partida federal especial.

“A través del CARE Act había unos fondos para adquirir embarcaciones para la continuidad de servicio y de ahí se hace ese proceso competitivo donde se alquilan esas dos embarcaciones, la Breezy Point y la Summer Wind”, aseguró Ramírez Echevarría.

“Una vez finalizado ese año de contrato, ante la necesidad de continuar con esos servicios, se continua con ese contrato, pero no un contrato que estaría pagándose a parte del contrato de HMS, sino dentro del mismo presupuesto que había para ese contrato, así que durante la primera fase de ese acuerdo se están pagando esos gastos”, añadió aunque no explicó cómo se sacó esa partida adicional del presupuesto ya establecido para la ATI.

Aponte Dalmau cuestionó además la existencia de seis embarcaciones de carga entre la isla grande y las islas municipios, cuando no existe ningún proyecto de envergadura realizándose en estos momentos en ninguno de los dos municipios.

“¿Por qué necesitamos seis embarcaciones de carga? Porque no se está empezando a construir en Vieques un hospital, digamos. La pregunta es, ¿qué está sucediendo en Vieques y Culebra que justifique la compra de una barcaza con un contrato de 9 meses por $5 millones?”, cuestionó.

“Toda la vida allí ha habido tres embarcaciones de carga, ahora tienen el doble, pero no se está construyendo nada que justifique el enmendar un contrato por $7 millones adicionales”, añadió.

No obstante, ninguno de los funcionarios pudo contestar categóricamente la pregunta ni precisar cuándo se estaría estabilizando el servicio de lanchas, razón para la cual se estableció una alianza público-privada con HMS Ferries inicialmente, para mantener los servicios de transporte operacionales mientras que se le dan mantenimiento a las lanchas del gobierno.