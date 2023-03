Carmelo Ríos asegura que todas las aportaciones a su campaña fueron registradas

El senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos, insistió esta mañana en que todas las personas que en algún momento han aportado a su campaña están registradas, esto tras ser mencionado en el caso del exalcalde Ángel Pérez por supuestas aportaciones que realizó el empresario Oscar Santamaría a su campaña.

“En el caso mío y las finanzas de mi campaña, todo aquel que aporte a mi campaña, está registrado y hay gente que ha hecho donaciones en efectivo y está registrado. Esta campaña fue en el 2017″, expresó Carmelo Ríos en entrevista con WKAQ 580.

Ríos aseguró en la entrevista radial que se encuentra tranquilo a pesar de haber sido mencionado en varias ocasiones y sobre supuestas investigaciones que realizan las autoridades en su contra, según han reportado varios medios en el pasado.

“Yo estoy aquí diciendo, mis finanzas están al día, el mismo Oscar Santamaría admitió y le dijo bajo juramento, yo no le he dado chavos a Carmelo Ríos, nunca me ha pedido un contrato, nunca ha trabajado conmigo, no hay nada que me preocupe”, expresó el senador.

Contralor Electoral dice “no aparecen” registrados donativos de Oscar Santamaría a Carmelo Ríos

El Contralor Electoral, Walter Vélez confirmó que en sus registros no hay donativos para el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos, por parte del empresario Oscar Santamaría implicado en los casos por soborno y corrupción contra los exalcaldes Ángel Pérez y Félix “Cano” Delgado.

Ante preguntas del periodista Julio Rivera Saniel en Radio Isla 1320, el contralor indicó que estos donativos no aparecen en la Oficina del Contralor Electoral (OCE) y que es una situación que “hay que evaluar”.

“En la Oficina del Contralor Electoral no se pueden ver donativos de lo que alega el señor Santamaría, no aparece donativos a la campaña de Carmelo Ríos, eso es una situación que hay que verificar, si es correcto si no es correcto o si fue un donativo anónimo, no sabemos qué cantidad se ha planteado, pero es un asunto que hay que evaluar”, expresó Vélez en la entrevista radial.

La interrogante surge luego de que durante el caso del exalcalde Ángel Pérez, se mencionara el nombre de Carmelo Ríos. Según surgió en el caso, la amistad entre Ríos y Santamaría provocó una ruptura entre el empresario y Pérez. Amistad que Félix “Cano” Delgado se encargó de “reparar”.

Según explicó el contralor, los donativos anónimos no pueden exceder de 50 dólares y en el agregado de $1,000.

La semana pasada, el senador del PNP indicó en entrevista radial (Radio Isla) que no tiene en sus récords si Oscar Santamaría realizó donativos a su campaña.

“Si lo hizo o no lo hizo, no lo tengo en mis récords, porque pues yo no manejo las finanzas de mi campana, pero eso se auditó”, relato el senador novoprogresista. “No era mi amigo, pero sabía quién era”, expresó.

En el día de ayer, un jurado del Tribunal Federal encontró culpable por unanimidad al exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez por corrupción, extorsión y soborno.