Justicia asegura que tienen de 7 a 8 demandas de recobro a funcionarios corruptos

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández dijo el jueves, que ya cuentan con 7 a 8 demandas de recobro de dinero robado por funcionarios corruptos.

“Queremos radicarlos, como 7 u 8. Estamos uno a uno evaluándolo con los abogados trabajando el borrador de la demanda para entonces radicarlos”, dijo Emanuelli Hernández en entrevista radial en Radio Isla 1320.

“Tienen que darse unas condiciones para poder nosotros radicar la demanda que no enfrente problemas procesales. Yo no creo que tarde mucho pero no quiero comprometerme en una fecha en particular… De la misma forma que le metí a la guagua, le voy a meter mano a los corruptos”, añadió.

Asimismo, el titular de Justicia expresó que uno de los casos de recobro “muy probablemente” es el del exalcalde de Cataño, Félix “el Cano” Delgado Montalvo.

“Se está evaluando todos los aspectos civiles. Muy probablemente”, expresó.