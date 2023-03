FirstBank entrega 25 becas para apoyar a estudiantes universitarios en Puerto Rico

Comprometidos con la juventud universitaria, FirstBank entregó 25 becas a 25 jóvenes de 6 universidades en Puerto Rico para su desarrollo académico y profesional. A través de su programa YOU First College Program, la institución financiera otorgó fondos para estudios a jóvenes de escasos recursos y buen desempeño académico, programa de internados, cursos sobre emprendimiento y educación financiera, así como experiencias variadas para su desarrollo personal y laboral.

“En FirstBank estamos convencidos de que la inversión que estamos haciendo en la educación de las nuevas generaciones de nuestro país tendrá un retorno alto. Reiteramos una vez más nuestro compromiso con los estudiantes en Puerto Rico y con las instituciones académicas que los acogen así como con las familias de estos jóvenes que anhelan ver a sus hijos y nietos crecer y desarrollarse como profesionales”, expresó Ginoris López-Lay, vicepresidenta ejecutiva de gerencia estratégica y desarrollo de negocios de FirstBank. “Nuestra institución se enorgullece en apoyar a los 25 estudiantes que reciben estas becas y los miramos con esperanza porque se trata de 25 profesionales que contribuirán al desarrollo y al bienestar de nuestro país”, culminó.

A través del YOU First Scholarship Program, la institución financiera ha establecido alianzas con la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR), Universidad Ana G. Méndez (UAGM), Universidad Interamericana de Puerto Rico, Universidad Politécnica de Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico (recintos de Río Piedras y Mayagüez) y Universidad del Sagrado Corazón.

FirstBank anunció durante el evento de entrega de becas, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, que este año se otorgarán $65,000 en becas para seguir apoyando a los universitarios del país.

“Esta inversión la hacemos con la convicción de que apoyar a los estudiantes en su carrera universitaria y en su vida profesional logra encaminarnos a todos como sociedad hacia el objetivo de tener un Puerto Rico que ofrezca mejores oportunidades”, destacó la ejecutiva.

Además de las becas, el YOU First College Program incluye internados que proveen anualmente la oportunidad de trabajar en FirstBank a estudiantes de diversas disciplinas y acceso a la iniciativa 1Éxito Universitarios que ofrece capacitaciones sobre empresarismo, finanzas, liderazgo, entre otros temas. También pueden beneficiarse de El Outfit, una tienda gratuita ubicada en la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, para que los estudiantes adquieran vestimenta corporativa para sus entrevistas de trabajo.

Además del YOU First College Tour, en el que se visitan las universidades educando sobre buenas prácticas financieras a través de los productos y servicios del banco, y los espacios de estudio YOU First en los campus de la Universidad Interamericana, recintos de San Germán y Bayamón, y de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce, que pretenden ser punto de encuentro para la comunidad estudiantil.

Para más información sobre el YOU First College Program y el programa de becas YOU First Scholarship Program, acceda a la página web de FirstBank Puerto Rico: www.1firstbank.com

