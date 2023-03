DACO emite $139 mil en multas administrativas a comercios

El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), el licenciado Hiram Torres Montalvo, informó que dicha dependencia se encuentra orientado y aclarando dudas a los comercios sobre los procesos y reglamentos, tras haber expedido durante el mes de febrero un total de 39 multas por diversas violaciones a sus reglamentos y leyes vigentes en la región de San Juan.

En total, el DACO emitió $139 mil en multas administrativas.

“Como parte de nuestros esfuerzos por continuar la defensa de los derechos de los consumidores, personal de la Oficina Regional de San Juan estuvo realizando varios operativos en el mes de febrero que resultaron en la expedición de 39 multas administrativas por diversas violaciones los reglamentos vigentes de la agencia. Nuestro interés siempre es proteger a los consumidores, toda vez que orientamos a los comercios sobre las prácticas comerciales que cumplen con las leyes establecidas por DACO”, señaló Torres Montalvo.

Las 39 multas y cuantías asociadas a las mismas se desglosan de la siguiente forma: 25 a contratistas de obra por no tener sus licencias al día para un total de $125,000.00 ($5,000.00 cada multa), 4 por concepto de calidad y seguridad de alimentos para $4,000.00 ($1,00.00 c/m), 4 por anuncios engañosos de precio y/o descuentos para $4,000.00 ($1,000.00 c/m), así como 2 a proveedores de servicios por no contar con licencia para operar para la suma de $2,000.00 (1,000.00 c/m), 2 a estacionamientos públicos sin licencia para operar para $2,000.00 ($1,000.00 c/m) y 2 a comercios por no brindar métodos alternos de pago al consumidor para $2,000.00 ($1,000.00 c/m).

“Nuestros inspectores siempre se encuentran en la calle. Entre las multas expedidas, destacamos la de calidad y seguridad, que se refiere a productos expirados que se venden al consumidor. Esta es un área que estamos muy pendiente debido al problema de salud que la misma pudiera causar. Exhortamos a los comercios a estar bien pendiente de las fechas de expiración de productos comestibles para que retiren los mismos al momento de cumplirse ese período”, añadió el Secretario del DACO.

“Reiteramos nuestro llamado a los contratistas de obra, que siguen siendo uno de los renglones de mayores quejas del consumidor, a cumplir con todos los parámetros de la Ley 146 de 10 de agosto de 1995 la cual establece el Reglamento para Registro de Contratistas 5496 y así estar en cumplimiento para realizar la obra contratada. De igual forma exhortamos a los consumidores a asegurarse que el contratista que empleen se encuentre debidamente registrado en el DACO”, culmino diciendo Torres Montalvo.