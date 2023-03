Continúan las renuncias en el municipio de Ponce

En la misma semana que el Departamento de Justicia recomendó un Fiscal Especial Independiente (FEI) para investigar al alcalde de Ponce, Luis M. Irizarry Pabón, otra renuncia ha sido anunciada en el ayuntamiento municipal.

En horas de la tarde del jueves, la oficina de prensa del municipio comunicó que la directora del Departamento de Vivienda Municipal y Desarrollo Socioeconómico, licenciada Rebecca Ramos Franceschini, notificó su dimisión a sus funciones porque se le presentó “una nueva oferta de empleo fuera del Municipio de Ponce que no podía dejar pasar”.

“Agradezco la oportunidad que me brindó el alcalde, para servirle a nuestra Ciudad con el más alto compromiso que exige el servicio público. La confianza brindada como profesional y el apoyo para cumplir con sus proyectos y metas trazadas fueron pieza clave para los servicios que brindamos desde el Departamento de Vivienda. Desde otros foros, estaré apoyando gestiones para la Ciudad, porque a Ponce no se le dirá que no nunca”, expresó Ramos Franceschini en declaraciones escritas.

Por su parte el alcalde Irizarry Pabón, indicó que la funcionaria permanecerá en su puesto hasta el 31 de marzo.

“Nosotros sostuvimos una conversación sincera y amena, en un ambiente de amistad y respeto mutuo en la que me informó que su término en el puesto de directora de Vivienda Municipal sería hasta el 31 de marzo de 2023, ante un nuevo reto de crecimiento profesional que se le presentaba. Al tratarse de una oportunidad inigualable de continuar desarrollándose profesionalmente, acogí la noticia con un profundo sentido de orgullo y júbilo. Ofrecimientos como este ya han surgido en otras instancias a funcionarios que trabajaron en nuestra Administración, evidenciando que el banco de talento ha sido efectivo y otras empresas o agencias públicas han podido identificar en ellos, las mismas virtudes y capacidades que observé al reclutarlos”, aseguró el alcalde.

Esta es la tercera renuncia en este mes de marzo que se presenta en el municipio. La primera fue la del abogado Rolando Emanuelli, quien trabajaba como asesor en el municipio, hasta que surgieron las expresiones de la primera dama Miyadi Velázquez Pagán en contra de la comunidad LGBTT+.

Además, el pasado 15 de marzo se reportó la renuncia del director de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME), José Mercado Santiago.

Justicia recomienda FEI para investigar al alcalde de Ponce

El Departamento de Justicia recomendó a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) que se designe un Fiscal Especial Independiente (FEI) para investigar al alcalde de Ponce, Luis M. Irizarry Pabón por solicitar aportaciones de dinero a los empleados de confianza.

La determinación es el resultado de una investigación preliminar de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia y el Negociado de Investigaciones Especiales.

La prueba recopilada demostró que el alcalde de Ponce, mediante intimidación, logró obtener que sus subalternos proveyesen aportaciones económicas y efectuaran el pago de un préstamo personal, cuyo propósito fue utilizar el dinero para sufragar, parcialmente, los gastos de su campaña política. Asimismo, la evidencia estableció que, previo a asumir el cargo de alcalde de Ponce, este recibió donaciones ilegales que no reportó en los informes trimestrales que presentó en la Oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico, entre otras.

“Finalizada la investigación, luego de evaluar la prueba recopilada y tras analizar todo el derecho aplicable, la DIPAC determinó que existe causa suficiente para creer que el alcalde de Ponce incurrió en los delitos de extorsión y enriquecimiento injustificado, artículos 191 y 251 del Código Penal, respectivamente. Igualmente, existe causa suficiente para creer que el alcalde Irizarry Pabón cometió los delitos graves, tipificados en el artículo 4.2 (b) y (m) de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico y en el artículo 13.005 de la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas”, establece el informe emitido por la DIPAC al titular de Justicia.

Emanuelli Hernández acogió la recomendación de la DIPAC, y envió a la OPFEI el informe sobre la investigación preliminar y el expediente.

“En el Departamento de Justicia continuamos combatiendo la corrupción pública que afecta tanto las operaciones gubernamentales como a los ciudadanos. La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor se encuentra muy activa investigando en todos los niveles. Todo aquel que le robe al pueblo o vulnere su confianza tendrá que rendir cuentas”, expresó el secretario de Justicia.

La investigación preliminar del Departamento de Justicia se inició con una comunicación recibida en la Oficina de Contralor de Puerto Rico, que fue referida al secretario de Justicia.

Por ser Irizarry Pabón un funcionario a quien le aplica la Ley Núm. 2-1988, conocida como Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, el secretario de Justicia la refirió a la DIPAC para el desarrollo de la investigación correspondiente.

Debido a que la investigación continúa, ahora ante la consideración de la OPFEI, el secretario y los funcionarios del Departamento de Justicia no emitirán comentarios adicionales sobre este caso.