Alcalde de Ponce presuntamente aumentó el sueldo de un director municipal para pagar préstamo de campaña

Luis Herrero Acevedo, quien trabajó para la campaña electoral del hoy alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón y fue contratista del municipio por varios meses, dio el miércoles una versión sobre el supuesto esquema de corrupción del primer ejecutivo municipal en relación al pago de un préstamo de su campaña electoral por, al menos, un director de dependencia municipal y luego por empleados municipales.

“Lo que sabemos hasta ahora, él estuvo pagando ese préstamo desde que lo tomó hasta que bota a Oso (Luis Báez, su exdirector de campaña) en marzo del 2021, él lo estaba pagando. Entonces, cuando bota a Oso, él aparentemente y alegadamente él le da la libreta de pagos al director de Obras Públicas (municipal). El director de Obras Públicas le dice es que señor alcalde, yo no tengo chavos para pagar eso y ahí es que el alcalde le aumenta el salario. Como el salario del director está establecido por ordenanza, pues hay que crear o aprobar una ordenanza o enmendándolo o dando un diferencial y es ahí que la Legislatura Municipal le aumenta el salario al director de Obras Públicas por seiscientos y pico de pesos”, dijo Herrero Acevedo en su podcast “Puestos Pal Problema” que se transmite por YouTube y el cual es comoderado por el periodista Jonathan Lebrón Ayala.

“El director de Obras Públicas está varios meses pagando ese préstamo. Hasta que en algún momento se harta y le devuelve la libreta y le dice doctor, yo no voy a seguir pagando esto, si quiere me bota, pero páguelo usted. Y entonces ahí es que el alcalde le da la libreta a uno de sus ayudantes principales, que si no me equivoco se llama, bueno, no sé. De hecho, pudiera ser uno de los acusados. Y ese ayudante principal, que tampoco puede pagarlo él solo, monta la piquita y la piquita es que va hasta otros jefes de agencia y le pide dame tú cincuenta todos los meses, dame tú ochenta todos los meses y en ese paquetito, en ese potecito él pagaba el préstamo”, añadió.

Según explicaron los pagos se realizaron en un banco en Plaza del Caribe y una sucursal aledaña a la Casa Alcaldía.

“Este señor es un psicópata. O sea, este señor no tiene ningún problema en mirarte a los ojos y mentirte. Y claro, la mentira entre los empleados lo alcanzaron porque tiene que haber dicho tantas mentiras, tanta gente, en tantos momentos distintos que nadie puede mantener el track de tanto paquete”, dijo Herrero Acevedo dutante el podcast.

“Yo cada vez que iba a Ponce, él nos invitaba a su oficina a rezar. Él interrumpía, nosotros teníamos una reunión de comunicaciones, en teoría era todos los viernes, no se daban todos los viernes pero, cuando se daban y él estaba allí, nos invitaba a todos a orar”, añadió.

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, recomendó el lunes, 20 de marzo de 2023 a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) que designe un Fiscal Especial Independiente (FEI) para que investigue al alcalde del Municipio Autónomo de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón, por supuestamente solicitar aportaciones de dinero a los empleados de confianza en violación de distintas disposiciones legales.

Emanuelli Hernández acogió la recomendación de la DIPAC, y envió a la OPFEI el informe sobre la investigación preliminar y el expediente. “En el Departamento de Justicia continuamos combatiendo la corrupción pública que afecta tanto las operaciones gubernamentales como a los ciudadanos. La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor se encuentra muy activa investigando en todos los niveles. Todo aquel que le robe al pueblo o vulnere su confianza tendrá que rendir cuentas”, expresó el secretario de Justicia en declaraciones escritas.

La determinación es el resultado de una investigación preliminar de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia y el Negociado de Investigaciones Especiales.

La prueba recopilada demostró que el alcalde de Ponce, mediante intimidación, logró obtener que sus subalternos proveyesen aportaciones económicas y efectuaran el pago de un préstamo personal, cuyo propósito fue utilizar el dinero para sufragar, parcialmente, los gastos de su campaña política. Asimismo, la evidencia estableció que, previo a asumir el cargo de alcalde de Ponce, este recibió donaciones ilegales que no reportó en los informes trimestrales que presentó en la Oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico, entre otras.

“Finalizada la investigación, luego de evaluar la prueba recopilada y tras analizar todo el derecho aplicable, la DIPAC determinó que existe causa suficiente para creer que el alcalde de Ponce incurrió en los delitos de extorsión y enriquecimiento injustificado, artículos 191 y 251 del Código Penal, respectivamente. Igualmente, existe causa suficiente para creer que el alcalde Irizarry Pabón cometió los delitos graves, tipificados en el artículo 4.2 (b) y (m) de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico y en el artículo 13.005 de la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas”, establece el informe emitido por la DIPAC al titular de Justicia.

La investigación preliminar del Departamento de Justicia se inició con una comunicación recibida en la Oficina de Contralor de Puerto Rico, que fue referida al secretario de Justicia. Por ser Irizarry Pabón un funcionario a quien le aplica la Ley Número 2-1988, conocida como Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, el secretario de Justicia la refirió a la DIPAC para el desarrollo de la investigación correspondiente.