Venga de donde venga se van a pagar las pensiones de la AEE, insiste gobernador

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia insistió el martes que de cualquier manera, las pensiones de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se van a pagar, independientemente la Junta de Control Fiscal permite o no que se utilicen 150 millones de dólares sobrantes de la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA) para honrarlas por lo próximos meses. “Puede salir de ahí o de otros de otros recursos que identifiquemos. Lo que estoy diciendo y va a ser la realidad, es que se va a pagar toda. No se va a recortar una sola pensión pública en Puerto Rico incluyendo las del personal de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahí hay unos problemas que se arrastran, parecidos a lo que sucedió con el Gobierno Central. Claro, hay alrededor de 850 millones de dólares que la Autoridad Energía Eléctrica no aportó a ese sistema. Qué, obviamente, si se hace esa aportación dentro del proceso del Plan de Ajuste eso mejorará las finanzas del sistema”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Pero dejando todo eso a un lado, pueden dar por hecho que la política pública de mí administración en es que se honren todos los pagos de pensiones públicas en el gobierno, sea de donde sea, vengan de donde venga”, añadió.

Según el gobernador, además de los 150 millones de dólares de sobrantes de fondos otorgados por FEMA, se puede procurar que la AEE abone a la deuda de 850 millones al Sistema de Retiro. Sobre ese particular, entiende que la corporación pública podrá pagar la deuda con los ahorros que se generen por el Plan de Ajuste y los cambios en su presupuesto operacional una vez se complete la transición con Genera PR.

“Pero los detalles no tenemos en este momento anunciarlo, cuando todavía no se ha resuelto el asunto de la Restructuración de la Deuda. El compromiso está ahí y lo voy a repetir cuantas veces sea necesario, todos los pensionados del Autoridad de Energía Eléctrica pueden estar tranquilos que vamos a honrar sus pensiones”, concluyó.

Algunos pensionados han recibido cartas en la que le dejan saber que a partir del mes de abril se recortaran sus pensiones por problemas fiscales en el Sistema de Retiro.