Gobernador no descarta comenzar gestiones de cobro a los corruptos.

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el martes que no descarta comenzar gestiones de cobro de dinero a contratistas o exalcaldes convictos por corrupción pública.

“(El Departamento de) Justicia sabe, y yo también sé, que Justicia estará tomando medidas en casos de corrupción, tanto por la vía penal como por la vía civil. No descartamos entablar pleitos judiciales contra todos aquellos que hayan participado en esquemas corruptos, ya sean funcionarios, exfuncionarios del gobierno o del sector privado”, dijo el gobernador en una conferencia de prensa.

Según el gobernador, la ley actual del estado de derecho vigente le permite al Departamento de Justicia entablar pleitos de recuperación de fondos públicos malversados o mal utilizados, y también permite que se solicite una pena de resarcimiento de hasta tres veces la cantidad involucrada en el acto de corrupción.

A juicio del gobernador, los casos de corrupción gubernamental expuestos en el juicio contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, “son aislados” y no representan la forma en que trabaja el gobierno.

“Estos son casos aislados, específicos, que básicamente todos hasta el momento han acabado con condenas y múltiples personas han perdido su libertad. Se les ha afectado severamente su reputación, han quedado inhabilitados para servir al gobierno o brindar servicios al gobierno. Ya todos estos casos de corrupción tienen serias consecuencias. Lo que estamos viendo es que aquí no hay impunidad, sea quien sea se investiga y se procesa”, dijo el gobernador al responder preguntas de la prensa.

El gobernador mencionó la designación de un Fiscal Especial Independiente para el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, y el exsecretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, como ejemplos de los casos de corrupción que se están investigando a nivel estatal.

“Lo que vemos es que, ya sea a nivel federal o estatal, todos estamos combatiendo la corrupción. El señor Santamaría hizo algunas declaraciones, pero hasta el momento, todas las personas implicadas, en lo que hizo el señor Santamaría, están pagando las consecuencias de su conducta ilegal. El caso del exalcalde de Guaynabo aún no ha concluido. En cuanto a ese caso, no voy a prejuzgar. Veremos cuál es el resultado cuando el jurado llegue a su veredicto. Pero nuevamente, hay que ser muy específicos, en estas cuestiones no se puede generalizar. Aquellos que caen en un esquema como el que ha denunciado Santamaría, y que ha admitido el exalcalde de Cataño, tendrán que responder por sus actos”, añadió el gobernador.