En riesgo el sistema de provisión de medicamentos de más de 9,000 pacientes de VIH en la Isla

Cerca de 9,000 pacientes VIH que se sirven del sistema de tratamientos del Aid Drug Assistant Program (ADAP) -acuerdo establecido hace 15 años entre el Departamento de Salud y Administración de Seguros de Salud (ASES)- pudieran estar en peligro al concluir el mes de marzo si este no se renovara.

La directora ejecutiva de la Asamblea Permanente de Personas con VIH (APPIA), Ivette Gonzalez, explicó que de no extenderse el acuerdo, los pacientes quedarían bajo el Medicaid Drug Rebate (MDRP), y es precisamente lo que no desean porque afectaría sus tratamientos.

El MDRP fue implementado por ASES en Puerto Rico el 1 de enero de este año. Al momento no ha afectado a los paciente VIH porque desde el año pasado la APPIA han exigido ser excluido del programa porque los pacientes VIH ya tiene un sistema de provisión de medicamentos mediante ADAP. ADAP es un programa federal que administra el Departamento de Salud con fondos Rhyan White, fondos específicamente para los medicamentos de estos pacientes.

El acuerdo fue establecido entre el 2006 y 2007 cuando pacientes murieron porque ASES no tuvo la capacidad de proveer los medicamentos. Para entonces el gobierno de Puerto Rico junto a la agencia federal que administra los fondos Rhyan White, Health Resources and Services Administration (HRSA) decidieron crear el acuerdo que pudiera verse inabilitado el 31 de marzo si el Departamento de Salud no lo renueva.

González indicó que ayer sostuvieron una reunión con el secretario de Salud, Carlos Mellado y otros funcionarios, y no pudieron precisar una fecha para continuar con el acuerdo. Cabe señalar, que para la aprobación, el acuerdo debe ser considerado por la Junta de Supervisión Fiscal con 30 días de anticipación.

¨El acuerdo que está vigente vence el 31 de marzo y ellos no supieron decirnos ayer para cuándo el acuerdo va a estar listo. Ellos dijeron sí se va a firmar, pero solo por tres meses. No entendemos por qué por tres meses. Pero todavía no lo tienen¨, apuntó González.

González explicó que fue el año pasado que APPIA adviene en conocimiento de lo que podría pasar con los tratamiento de los pacientes, cuando la Junta le advirtió a la presidenta de ASES, Edna Marín, que no estaba cumpliendo con el término de evaluación de la renovación de ADAP. En ese momento trasciende que contemplaban incluir a los pacientes VIH en el MDRP.

¨Desde entonces estamos batallando con ese acuerdo y todavía ayer no está. Lo estamos trabajando fue su respuesta¨, dijo.

Según González, el secretario por primera vez les indicó que el atraso en la renovación se debe a un asunto de presupuesto, pero que ya se habían identificado fondos.

¨Es este pa´lante y pa´tras, de dicen, no dicen, juegos de palabras que no nos queda claro, pero según ellos, el acuerdo se renovaría a tres meses para que empiece otro acuerdo a partir de 1 de julio. Entonces, a un año, hasta el 30 de junio del 2024 para que corra conforme al año presupuestario estatal¨, señaló.

El acuerdo de ADAP, aclaró González, por 15 años ha sido anual del 1 de octubre hasta el 30 de septiembre del próximo año.

¨Lo que hicieron fue que lo renovaron para seis meses, ahora para tres, con una promesa de que habrá otro acuerdo el 1 de julio. Entonces ya nosotros no confiamos¨, dijo.

¨Nadie supo decirnos cuál estatus del acuerdo y si ese acuerdo que ellos dicen que están trabajando cumple con los requerimientos del gobierno federal con la oficina de HRSA. Sigue en riesgo nuestro sistema de provisión de medicamentos y mientras está en riesgo, está en riesgo nuestra salud y nuestra vida¨, apuntó.

¿Cómo funciona el acuerdo?

Gonzalez explicó que ADAP compra los medicamentos antirretrovirales, que en total son 26 medicamentos y ahora serían 35 con los cambios generados por ASES. Los medicamentos son comprados a bajo precio, los distribuye a través de las diferentes clínicas especializadas en VIH donde los pacientes los reciben. Aquellos medicamentos que compra ADAP, pero que le corresponde proveer al gobierno a través de ASES, a través del Plan Vital, pues ASES le reembolsa a ADAP al precio que lo compra.

Según González, el sistema les ha funcionado por los pasados 15 años.

¨No nos ha faltado medicamento¨, aseguró González.

González recalcó que los medicamentos de VIH son bien costosos. Como ejemplo, indicó que su tratamiento de tres medicamentos mensual, asciende a $5,000.

¨Nosotros tenemos compañeros que su terapia mensual, asciende a $30,000¨, apuntó.

Se estima que en Puerto Rico hay cerca de 17,000 pacientes con VIH, según el Departamento de Salud. De estos, más de 9,000 pacientes participan de ADAP y el plan Vital.

¿Qué sucedería con MDRP?

Bajo un MDRP, indicó González, las clínicas tendrían que comprar los medicamentos al precio del mercado para facturarle a ASES y que ASES le pague a la clínica. En el interín ASES tarda meses en reembolsarle a sus proveedores.

¨De esta manera ADAP no le podría poveer el servicios a los pacientes del Plan Vital¨, dijo Ginzález.

¨Nosotros estaríamos perdiendo a través de un MDRP la seguridad y la garantía de acceso y disponibilidad de medicamentos. Entonces, así vamos a depender de si la clínica tiene dinero o no para comprarlo y proveerlo¨, dijo González.

La directora ejecutiva de APPIA señaló que en noviembre del año pasado, tanto ASES como el secretario de Salud se comprometieron en mantener el sistema y que los pacientes de VIH no pasarían a ser parte del MDRP.

¨El primer compromiso en noviembre fue que iban a solicitar un recurso a para eximir a Puerto Rico del MDRP porque el mismo secretario de Salud y esa reunión la tenemos grabada con su autorización, el dijo que el MDRP no favorece a Puerto Rico. Puerto Rico no tiene las mismas condiciones que otros estados en Estados Unidos¨, sostuvo.