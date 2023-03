Política. Nombran a Jenniffer González a la Junta de Síndicos del National Museum for the American Latino. (Suministrada por la Policía.)

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, fue nombrada a la Junta de Síndicos del National Museum for the American Latino por parte de la Conferencia Hispana del Congreso, para trabajar en el desarrollo del museo.

“Las aportaciones de los latinos a la amalgama de culturas que conforman esta nación debe conmemorarse, celebrarse y tener su lugar. Con sus investigaciones, museos y centros, la Institución Smithsonian ha sido parte crucial del proceso de desarrollo de la identidad americana, y esta estaría incompleta sin incluir las grandes contribuciones de nosotros los Latinos a nuestra nación. Como la congresista que más latinos representa, siento una gran responsabilidad en que tengamos visibilidad dentro de toda narración de la historia de este gran país”, expresó González Colón.

La congresista recibió la bienvenida hoy por parte del director de la Junta de Síndicos, Henry Muñoz, y luego se reunió de manera virtual con los demás miembros de la Junta. En febrero ya se había reunido con el director fundador del Museo, Jorge Zamanillo, quien ocupa el cargo desde mayo del 2022. Discutieron el proceso, que se prevé dure 10 años en los que abre oficialmente el Museo, desde su diseño, ubicación dentro del National Mall en Washington, D.C., las exhibiciones, la recopilación de objetos y artefactos, entre otros asuntos.

El Smithsonian Latino Center se estableció en 1997 para promover la presencia latina en los diversos museos y centros de investigación del Smithsonian. El Centro Latino se creó después de que se publicara un informe en 1994 llamado “Negligencia intencional”, que describía la falta de representación latina en el Smithsonian. El informe proporcionó 10 recomendaciones, incluida la creación National Museum for the American Latino.

Desde entonces, miembros del Congreso han promovido mediante legislación la creación de este museo, esfuerzos a los que se unió la congresista González Colón al ser coautora de legislación a tales fines en los Congresos 115 y 116. Finalmente, bajo la medida radicada en la Cámara H.R.2420 de la cual González Colón es coautora, y fue parte de la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2021 (P.L. 116-260), se estableciendo el National Museum for the American Latino.

La ley establece una Junta de Síndicos, compuestas por 19 miembros, para asesorar y ayudar a los Regentes en asuntos relacionados con la administración y conservación del museo. La comisionada es uno de los dos miembros del Congreso que son parte de esa Junta.

Los 19 miembros de la Junta de Síndicos son: Lonnie G. Bunch III, secretario del Smithsonian (ex officio); Kevin Gover, Subsecretario de Museos y Cultura del Smithsonian (ex officio); Margarita Paláu-Hernández, presidenta de la Junta Nacional Latina del Smithsonian; Franklin D. Raines, miembro de la Junta de Regentes del Smithsonian; Raúl A. Anaya, presidente de banca comercial de Bank of America; José Andrés, chef y propietario de ThinkFoodGroup; creador de World Central Kitchen; Emilio Estefan, músico, compositor y productor de televisión ganador del premio Grammy; cofundador de la Fundación Gloria Estefan; Rick Gómez, vicepresidente ejecutivo y director de alimentos y bebidas de Target Corp.; Alberto Ibargüen, presidente y director general de la Fundación John S. y James L. Knight; exeditor del Miami Herald y El Nuevo Herald; Eva Longoria, galardonada actriz y productora; fundadora de la Fundación Eva Longoria; Dr. J. Mario Molina, director de JM Molina Investments; exdirector ejecutivo de Molina Healthcare; Henry R. Muñoz III, presidente emérito de Muñoz & Co.; José Luis Prado, socio asesor ejecutivo de Wind Point Partners; expresidente de Quaker Oats Norteamérica; Alfredo Rivera, presidente de Coca-Cola Norteamérica; Sofía Vergara, actriz, productora de televisión, presentadora y modelo nominada al Emmy; la representante Jenniffer González-Colón (R-PR), nombrada por la Conferencia Hispana del Congreso en enero de 2023; y Rep. Tony Cárdenas (D-CA), designado por el Caucus Hispano del Congreso.

El Congreso creó la Institución Smithsonian (SI) en 1846, luego de haber aceptado el legado de James Smithson, un científico inglés que a su fallecimiento dejó la mayor parte de su patrimonio a los Estados Unidos para crear un establecimiento que llevara su nombre. El SI es gobernado por una Junta de Regentes.

SI es el complejo de museos, educación e investigación más grande del mundo, que consta de 19 museos, el Parque Nacional Zoológico, centros educativos, instalaciones de investigación, centros culturales y bibliotecas. Se están desarrollando dos nuevos museos, el National Museum for the American Latino y el Museo Smithsonian de Historia de la Mujer Americana, ambos son productos de leyes de la coautoría de Jenniffer González.