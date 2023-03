Empleados realizan piquete frente al CESCO de Carolina

Decenas de empleados del CESCO de Carolina realizaron un piquete hoy, martes, frente a su centro de trabajo en repudio al Plan de Clasificación y Retribución y donde exigieron un trato justo y equitativo en la fijación de sueldo, que se revise la estructura salarial que está por debajo de las tareas, funciones y deberes que realizan y que se establezca que estos trabajadores comiencen en una escala retributiva de al menos 8.

“Este Plan de Clasificación y Retribución ha representado para nosotros una burla, una injusticia y un acto arbitrario en contra de los trabajadores. En el pasado nuestro sueldo era una miseria y ahora no ha mejorado en nada. Estamos prácticamente igual en salario, los pocos que recibieron un aumento también el mismo es ínfimo y no hace justicia. Las funciones que estos compañeros realizan son de gran responsabilidad y complejidad que requieren preparación y adiestramientos especiales. La cantidad de trabajo que se genera en estas oficinas es bien grande, la información que manejamos es confidencial y sensitiva y desgraciadamente el DTOP no evaluó seriamente ni las funciones y deberes de los empleados.” explicó Sandra Pacheco, presidenta de la UDTOP, Local 3889 de SPUPR.

Pacheco hizo una comparativa entre los puestos de DTOP de aquí, versus los de el sector privado y varios estados de los Estados Unidos con tareas similares.

”Cuando se compara el salario que reciben otros empleados, en puestos similares del sector privado y/o que trabajan en el sistema civil federal, claramente el salario asignado a los DTOP, están muy por debajo. Un ejemplo de esto es el salario que recibe un Oficinista en DTOP en Tampa, Florida que equivale de $15 a $25 la hora, mientras en PR estábamos a 8.25 la hora. En estados como California esta misma clase recibe un salario de sobre $40 la hora. Esto significa que en Puerto Rico no se les proveyó ni garantizó equidad retributiva a nuestros trabajadores. Máxime, cuando tampoco fue considerado el alto volumen y condiciones de trabajo extraordinarias impuestas a los empleados de nuestra agencia”, indicó.

La sindicalista detalló el por qué estos trabajadores son parte muy importante en la seguridad del país.

“Manejamos documentos sensitivos tales como seguro social, actas de nacimiento, actas de defunción y pasaporte, teniendo que certificarnos con agencias como lo es Home Land Security, Inmigración y con la Policía de PR Estamos registrados en el Sistema biométrico de la Policía de PR y del Gobierno Federal que demanda de nosotros como trabajadores una gran responsabilidad ante la complejidad que generan cada uno de nuestros puestos establecidos en el DTOP. Sin embargo, siempre nos tratan como empleados de segunda clase, lo que se refleja en este Plan de Clasificación.”

Por su parte, Iram Ramírez, Director Ejecutivo de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME señaló que hay un gran malestar con la implementación de este arbitrario e injusto Plan de Clasificación y Retribución, que sin lugar a dudas ha afectado grandemente a los trabajadores del DTOP, quienes han quedado en las escalas mas bajas en este Plan a pesar de las tareas y funciones que realizan.

“Hoy estamos calentando motores en esta lucha contra este Plan de Clasificación. Mañana realizaremos una Marcha hacia Fortaleza para llevar estos reclamos junto con las otras locales de SPUPR y otras uniones. Tenemos que hacer sentir nuestro reclamo de forma clara y contundente. Reclamamos verdadera justicia salarial”.