Oscar Santamaría detalla cómo comenzó a sobornar a alcaldes

En el tercer día del juicio contra Ángel Pérez Otero, la Fiscalía federal sentó como testigo al empresario y abogado colombiano Oscar Santamaría, quien testificó sobre cómo comenzó a sobornar a alcaldes a cambio de contratos y los intercambios que tuvo con el exalcalde de Guaynabo.

Santamaría, quien comenzó a cooperar con las autoridades federales a partir del 3 de mayo de 2021, detalló que comenzó a pagar sobornos cuando los dueños de JR Asphalt, Raymond Rodríguez y Mario Villegas, le presentaron al entonces alcalde de Agua Buenas, Luis Arroyo Chiqués, para entablar un acuerdo y proveerle servicios de recogido de basura a través de su compañía, Waste Collection.

Posteriormente, según Santamaría, Arroyo Chiqués le solicitó que le devolviera una cantidad de dinero por cada casa que hacían el recogido y así se le otorgaría el contrato, lo que Santamaría aceptó.

De ahí, a partir de ese intercambio, pasó a sobornar a los alcaldes de Cataño, Trujillo Alto y Humacao.

Durante su interrogatorio, además, el fiscal federal Nicholas Warren Cannon le increpó sobre su relación con el convicto exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado. De acuerdo a Santamaría, ambos tenían una estrecha amistad desde que los dos trabajaban en el Capitolio a principios de la década de 2000. No obstante, cuando Delgado Montalvo le dijo al testigo su intención de ser alcalde, Santamaría comenzó a enseñarle cómo adentrarse en la política.

“Dijo que quería ser alcalde y esa fue la primera vez que quería estar involucrado en la política. No era maduro. Quería ser esta persona ‘cool’ y guiar Lexus. Le dije que no tenía la edad o la madurez para ser político y que tenía que espera a terminar la universidad”, expresó Santamaría a preguntas del fiscal federal.

Luego, cuando su amigo fue electo como alcalde de Cataño en el 2016, Santamaría contó que notó que estaba siendo ignorado y que Delgado Montalvo no contestaba llamadas.

“Para el 2018, Félix comenzó a ignorarme. Comenzó a ignorarme en reuniones y no contestar el teléfono y me reuní con él. Comenzó a llorar y me dijo que no podía vivir con el dinero que generaba en el municipio y me dijo que necesitaba dinero adicional para pagar el tratamiento de una condición de su esposa y otra de su hijo…. En ese momento le dije que cuánto necesitaba y me contestó que necesitaba $2 mil por semana y para establecer la comunicación, acepté hacer los sobornos”, narró.

Con ese esquema establecido, y luego de que Delgado Montalvo ofreció su información a las autoridades federales, Santamaría fue contactado en el 2021 por la abogada María Domínguez y cuando llegó su oficina, se topó con dos agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y a partir de ahí comenzó a colaborar.

Ese mismo mes, el 19 de mayo, es cuando acudió alambrado a un encuentro con Pérez Otero en un restaurante, algo que hizo dos veces más en julio y agosto.

En su interrogatorio, Santamaría dijo que en cada encuentro le entregaba un sobre con $5 mil a cambio de contratos y conexiones con el municipio de Guaynabo.

La Fiscalía federal también utilizó como evidencia imágenes que muestran a Santamaría entregar un sobre a Pérez Otero y grabaciones de llamadas que ambos sostuvieron.

No obstante, antes de que acabara la participación de Santamaría como testigo, este pidió almorzar y la juez Aida Delgado Colón estableció un receso de una hora.