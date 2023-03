Alcaldes se distancian del “código de lealtad” de “El Cano”

Dos alcaldes reaccionaron a las expresiones vertidas por el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, durante su testimonio en el caso por corrupción contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez donde aseguró que el modo de operar en los municipios es devolviendo favores a los que aportan a las campañas políticas.

Tanto el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez y el de Comerío, Josian Santiago coincidieron en que no hay tal patrón de “lealtad” entre alcaldes y contratistas municipales.

Javier Jiménez del Partido Nuevo Progresista (PNP) aseguró que, “ese es el código de una mente criminal que se introduce a la política para enriquecerse y ser parte de un esquema que cuando yo comparo con la política o con los escándalos que ha habido desde que tengo conocimiento, ha sido para mí uno de los escáldalos mayores que ha pasado en el gobierno de Puerto Rico, muy parecido a cómo funcionaba la mafia”.

Jiménez abundó que el llamado código de lealtad es de políticos criminales que usan ese fraude para robar fondos.

“La mafia funcionaba como una red de chantaje, de pago de soborno y había eso códigos de lealtad entre esos criminales y no solo eso, cuando una persona que soborna paga cierta cantidad es porque se está beneficiando con una cantidad mucho mayor de lo que paga”, añadió.

Por otra parte, también señaló que los pueblos de Cataño, Aguas Buenas, Guayama, Humacao y Guaynabo fueron defraudados grandemente.

Por su parte, el alcalde de Comerío, Josian Santiago del Partido Popular Democrático (PPD), dijo que las expresiones de Delgado solo reflejan su deshonestidad.

“El cargo de alcalde es el puesto electivo más digno de todos los puestos electivos, porque es el puesto de servicio público más cercano a la gente y no puede ser aceptado por el pueblo que el puesto de alcalde es el más vulnerable a la corrupción porque eso es falso, es una cuestión de valores, de principios de la persona que los ostenta”, ratificó Santiago.

En cuanto al clientelismo político, el alcalde de San Sebastián llamó a aquellos que acuden a ello como “personas que no tiene valores, que no tienen ética, que no tienen el sentido de lo que es el servidor público de excelencia”.

“Cuando tú tienes una mente criminal empiezas a ver esquemas, pero este esquema que tenía esta gente es de grandes proporciones”, precisó.

El alcalde de Comerío aseguró que, más allá del clientelismo político, el problema es el inversionismo político.

“Tenemos que plantearnos como atender el tema de financiamiento de las campañas, porque hay unos buitres del sector privado que sabiendo que el proceso político exige de una propaganda y de unos gastos exorbitantes, se aprovechan y te ofrecen la ayuda para luego pasar factura y por ahí es que comienza el problema de la corrupción”, comentó.

Además, aseguró que no comienza necesariamente de parte del funcionario electo, comienza de parte del sector privado haciendo “propuestas impropias”.

Jiménez comentó que puede que Félix “Cano” Delgado salga por la puerta ancha porque está cooperando, sin embargo, el gobierno tiene que estar pendiente ya que hay evasión contributiva.

“Adicionalmente hay evasión de información para el informe de ética, porque en el informe tienes que poner el ingreso que tuvieron y omitir esa información es penalizable en informe de ética. Yo espero que el secretario de justicia tome cartas en el asunto y procese a esta gente por otros delitos que se han cometido en todos estos esquemas”, concluyó el alcalde de San Sebastián.