Trump hace llamado a protestar ante la posibilidad de ser arrestado

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que su arresto es inminente y emitió un llamado a sus seguidores a protestar.

Las expresiones de Trump llegan mientras un gran jurado de Nueva York investiga los pagos de dinero para silenciar a mujeres que alegaron encuentros sexuales con él.

Durante el día de hoy, Trump declaró en una publicación en su plataforma de redes sociales que espera ser detenido el martes.

Su mensaje parecía diseñado para adelantarse a un anuncio formal de los fiscales y para impulsar la indignación de su base de seguidores antes de los cargos ampliamente anticipados.

En cuestión de horas, su campaña enviaba solicitudes de recaudación de fondos a sus seguidores, mientras republicanos influyentes en el Congreso e incluso algunos candidatos declarados y posibles rivales emitían declaraciones en su defensa.

En una publicación posterior, que fue más allá de simplemente exhortar a los leales a protestar por su peligro legal, el candidato presidencial de 2024 dirigió su ira general a la administración de Joe Biden y planteó la posibilidad de disturbios civiles.

“¡¡¡ES HORA!!!” el escribio. “YA NO PODEMOS PERMITIR ESTO. ESTÁN MATANDO A NUESTRA NACIÓN MIENTRAS NOS SENTAMOS Y MIRAMOS. ¡DEBEMOS SALVAR AMÉRICA! ¡¡¡PROTESTA, PROTESTA, PROTESTA!!!”, escribió

Todo evocó, de manera ominosa, en la retórica que usó poco antes de la insurrección en el Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021 . Después de escuchar al entonces presidente en un mitin en Washington esa mañana, sus partidarios marcharon hacia el Capitolio e intentaron detener la certificación del Congreso de la victoria en la Casa Blanca del demócrata Joe Biden, rompiendo puertas y ventanas del edificio y dejando a los oficiales golpeados y ensangrentados.

Se cree que el fiscal de distrito, Alvin Bragg, está considerando cargos en la investigación del dinero secreto, y recientemente le ofreció a Trump la oportunidad de testificar ante el gran jurado.

Los funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley se están preparando para las ramificaciones de seguridad pública de un enjuiciamiento sin precedentes de un expresidente estadounidense.

Sin embargo, no ha habido ningún anuncio público de ningún marco de tiempo para el trabajo secreto del gran jurado en el caso. Se espera que testifique al menos un testigo adicional, lo que indica además que aún no se ha votado para acusar, según una persona familiarizada con la investigación que no estaba autorizada para discutir públicamente el caso y habló bajo condición de anonimato.

Cohen testifica ante el gran jurado en la investigación de Trump

El exabogado de Donald Trump, Michael Cohen, completó su segundo día de testimonio ante un gran jurado que investiga el dinero pagado para silenciar a Stormy Daniels en nombre de Trump.

Eso no impidió que Trump recurriera a su plataforma de redes sociales para decir que “filtraciones ilegales” de la oficina de Bragg indican que “EL LÍDER CANDIDATO REPUBLICANO Y EX PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SERÁ ARRESTADO EL MARTES DE LA PRÓXIMA SEMANA”.

Una abogada de Trump, Susan Necheles, dijo que la publicación de Trump estaba “basada en los informes de los medios”, y un portavoz dijo que “no hubo notificación” de la oficina de Bragg, aunque el origen de la referencia de Trump el martes no estaba claro. La oficina del fiscal de distrito se negó a comentar.

Los ayudantes y el equipo legal de Trump se han estado preparando para la posibilidad de una acusación. Si eso sucediera, sería arrestado solo si se negaba a entregarse.

Los abogados de Trump dijeron anteriormente que seguiría el procedimiento normal, lo que significa que probablemente aceptaría entregarse en un recinto del Departamento de Policía de Nueva York o directamente en la oficina de Bragg.

No está claro si los partidarios de Trump prestarían atención a su llamado a protestar o si conserva el mismo poder de persuasión que tuvo como presidente.

Las publicaciones de Trump en Truth Social generalmente reciben mucha menos atención de la que solía recibir en Twitter, pero mantiene una base profundamente leal.

Las secuelas de los disturbios del 6 de enero, en los que cientos de leales a Trump fueron arrestados y procesados en un tribunal federal, también pueden haber apagado la pasión de los partidarios por la confrontación.

La acusación de Trump, de 76 años, sería un avance extraordinario después de años de investigaciones sobre sus tratos comerciales, políticos y personales.

Además de la investigación de dinero secreto en Nueva York, Trump enfrenta investigaciones criminales separadas en Atlanta y Washington por sus esfuerzos para deshacer los resultados de las elecciones de 2020.

Un abogado especial del Departamento de Justicia también ha estado presentando evidencia ante un gran jurado que investiga la posesión de cientos de documentos clasificados por parte de Trump en su propiedad de Florida.

La publicación de Trump este sábado se hace eco de una que hizo el verano pasado cuando dio la noticia en Truth Social de que el FBI estaba registrando su casa en Florida, como parte de una investigación sobre el posible mal manejo de documentos clasificados.