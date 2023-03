El domingo tampoco será un día de playa, continúa el oleaje peligroso

03/19/23

🌊Life-threatening rip currents will continue along the beaches from the NW to NE PR, Vieques, Culebra, and the USVI.

🚩Corrientes marinas amenazantes a la vida continuarán a lo largo de las playas desde el NO hacia NE de PR, Vieques, Culebra, y las USVI.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/s1MUZdhuwL