Niña de 9 años salva la vida de su madre llamando a emergencias

Una niña de nueve años de Aurora Colorado, en Estados Unidos, recibió un reconocimiento por parte de las autoridades de esta ciudad en homenaje a su actitud heroica al salvar a su madre.

Su historia la reseñó Good Morning America. La pequeña de nombre Aria Lamen, contó que todo ocurrió el pasado 2 de febrero cuando ella hacía la tarea en el comedor. En ese momento, su mamá Caron Lamen se desmayó.

“Simplemente me desmayé... Recuerdo brevemente haber perdido y perdido el conocimiento, estaba en el piso y no podía moverme ni sentir todo mi lado izquierdo. No podía hablar en absoluto, las palabras no salían”, expresó Lamen al referido medio.

La mujer ya presentaba problemas de la médula espinal. Su esposo es médico y trabaja en la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Heroína en acción

La niña, quien tiene entrenamiento como exploradora, supo qué hacer, mientras su madre estaba en el piso. mantuvo la calma. Llamó a su padre, le explicó lo que pasaba, y luego, llamó al 911 para recibir atención de emergencia.

El referido medio, relató que mientras esperaba a la ambulancia, la pequeña guardó al perro y cerró la casa con llave. Al llegar los paramédicos, supo informarles sobre los medicamentos a los que es alérgica su mamá.

No sabía todos las medicinas a las que es alérgica la mujer, pero sí sabía que toda esa información estaba en el teléfono de su mami, por lo que lo desbloqueó para revisar la lista de alergias y darla a conocer a quienes iban a atender a la señora.

La mamá de Aria fue llevada al hospital, donde siguió recibiendo atención médica. Actualmente, se recupera.

Importante

La eficaz acción de la pequeña Aria para salvar a su madre fue reseñada por distintos medios de comunicación, demostrando la importancia de que los niños manejen información como el número de teléfono de sus padres, dirección y la manera en la que se debe llamar a emergencias.

“Los niños deben saber cómo llamar al 911, el número de teléfono de sus padres y cuál es su dirección”, manifestó Aria en entrevista a Good Morning America.

La niña reflexionó que “¿Realmente valió la pena seguir entrando en pánico? Porque no me va a llevar a ninguna parte. Y si llamo a papá y llega demasiado tarde, entonces es demasiado tarde. Por eso, llamé a la policía”.