Revista Nature publica artículo de investigadores de la Escuela de Medicina de la UPR

La revista científica Nature Communications publicó una investigación realizada por los doctores Carlos A. Sariol, Melween Martínez y Armando Burgos, profesores de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

El artículo liderado por el doctor Sariol y los doctores Aravinda de Silva y Ralph Baric, de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, también cuenta con la participación de los científicos Ellen Young, Boyd Yount, Petraleigh Pantoja, Sandra Henein, Rita Meganck, Jennifer McBride, Jennifer Munt, Thomas Baric, Deanna Zhu, Trevor Scobey, Stephanie Dong, Longping Tse, Rachel Graham y Laura White.

Según el doctor Sariol, catedrático e investigador de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas, “la investigación, titulada Una vacuna viva contra el virus del dengue que lleva una glicoproteína de envoltura quimérica provoca inmunidad doble específica de serotipo DENV2-DENV4, aborda por primera vez en la historia del desarrollo de vacunas de dengue, la posibilidad de simplificar esta vacuna que requiere usualmente de cuatro componentes o virus distintos. Con este “proof of Concept” se demuestra que con una sola vacuna se puede inducir una respuesta immune efectiva contra dos de los cuatro serotipos de los virus del dengue. De esta forma una vacuna final podría contar con tan solo dos componentes y no con cuatro como se ha hecho hasta ahora. Precisamente la necesidad de incluir cuatro componentes en la vacuna es lo que ha llevado a respuestas immune no balanceadas contra los cuatro virus del dengue”.

“Este trabajo marca un antes y después en el desarrollo de vacunas de dengue. Es un enfoque radicalmente nuevo para este tipo de vacunas. Aún se necesita mucho trabajo, pero confiamos que vamos por el camino correcto”, expresó el doctor Carlos Sariol, quien ya cuenta con tres publicaciones en la prestigiosa revista.

“Este tipo de investigaciones novedosas que se publican en prestigiosas revistas son contribuciones esenciales para la Escuela de Medicina de la UPR”, se indicó en comunicado de prensa.

El artículo investigativo está disponible en el enlace: https://www.nature.com/articles/s41467-023-36702-x