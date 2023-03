Nino Correa recibe doctorado honoris causa de la UPR

La Universidad de Puerto Rico (UPR) realizó una ceremonia en la cual otorgó un doctorado honoris causa al director del Negociado para el manejo de Emergencias (NMEAD), Nino Correa, por su labor de rescate y trabajo de servicio al país.

En el evento también se reconocieron otros distinguidos miembros de la facultad del primer centro docente del país.

La distinción a Correa surge como parte de la celebración de los 120 años de la institución de educación universitaria pública del país.

Fue en diciembre del 2022 que se anunció que se estaría otorgando el doctorado al director del NMEAD.

El presidente de la UPR Luis A. Ferrao indicó en ese momento que la Junta de Gobierno de la UPR aprobó su recomendación para concederle el doctorado Honoris Causa al funcionario por su gran aporte a la sociedad puertorriqueña y modelo a seguir como uno de los principales rescatistas en la isla.

Sumamente agradecido, el comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa Filomeno, expresó que “esta distinción me ha tomado por sorpresa. Con mucha humildad, agradezco a la Junta de Gobierno de la UPR, a su presidente, doctor Luis A. Ferrao Delgado, y a todos los que de una forma u otra evaluaron mis más de 40 años de trayectoria en el servicio público, y hoy me honran con este grado doctoral. Este grado lo veo como un reconocimiento a mi experiencia y como un estímulo para continuar mis estudios de bachillerato y maestría, que espero culminar en marzo. Gracias a mi familia por su apoyo incondicional, al gobernador Pedro Pierluisi por su confianza, a todos los compañeros de trabajo y de vida en el NMEAD, y a todos los puertorriqueños que me dan la bendición cuando me ven en la calle. Toda mi vida la he dedicado a servir a los demás, a amar al prójimo. Mientras Dios me de salud, eso es lo que continuaré haciendo. Eternamente agradecido”.