Funcionarios en NY preparan plan de seguridad en caso de que Trump se acusado

Los funcionarios de agencias de ley y orden en Nueva York están haciendo preparativos de seguridad ante la posibilidad de que el expresidente Donald Trump sea acusado en las próximas semanas y comparezca en un tribunal de Manhattan en una investigación que examina el dinero pagado para silenciar a las mujeres que alegaron encuentros sexuales con él, dijeron el viernes cuatro agentes de la ley.

No ha habido ningún anuncio público de ningún plazo para el trabajo secreto del gran jurado, incluida cualquier posible votación sobre si acusar al expresidente.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que no estaban autorizados a hablar en público y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato, dijeron que las autoridades solo se están preparando en caso de una acusación. Describieron las conversaciones como preliminares y están considerando la seguridad, la planificación y los aspectos prácticos de una posible comparecencia ante el tribunal de un expresidente.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan y el abogado de Trump, Joseph Tacopina, no hicieron comentarios. Se dejó un mensaje para los administradores de la corte.

El gran jurado ha estado escuchando a testigos, incluido el exabogado de Trump, Michael Cohen, quien dice que orquestó pagos en 2016 a dos mujeres para silenciarlas sobre los encuentros sexuales que dijeron haber tenido con Trump una década antes.

Trump niega que ocurrieran los encuentros, dice que no hizo nada malo y ha presentado la investigación como una “cacería de brujas” por parte de un fiscal demócrata empeñado en sabotear la campaña presidencial republicana de 2024.