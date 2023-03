El Pink Tax sí existe en la Isla, asegura fundadora de “Women Who Lead”

El discrimen en los precios en base al género sí existe, afirmó Frances Ríos, fundadora de la organización “Women Who Lead”, y a su juicio se debe a que en las grandes discusiones del país se han excluido a las mujeres de las mesas de diálogo.

“Muchas veces es que el gobierno y el sector privado no se sientan para de verdad identificar cómo pueden mejorar las condiciones del talento femenino y de la mujer trabajadora. Eso en parte se debe a que, por ejemplo, cuando se realizan reformas económicas, ¿quiénes están sentado a la mesa?. En la última reforma económica, en Desarrollo Económico no había una sola mujer sentada a la mesa, eran todos hombres de 55 a 70 años”, señaló.

“Hasta que los líderes de negocios y del gobierno no se percaten que tiene que incluir a la mujer que toma las decisiones de compra en el hogar, que es la que mueve el sector privado, pues entonces no vamos a ver cambios“, apuntó.

De igual manera, aseguró que de haber legislación, el sector privado y el Departamento de Hacienda, pudieran ser los principales detractores de las medidas. Entienden que tanto en el Capitolio como en Hacienda deben tomar medidas proactivas para defender el 50% de la población del país.

“No están tomando en consideración que cuando tú le impones unos taxes a unos productos muy especial para el uso de la mujer, están discriminando con la mujer. Esa es una forma bien clara de lo que es discrimen con la mujer. Pero de nuevo, si no tenemos mujeres sentadas a la mesa cuando se crean las reformas, como pasó hace un año, pues entonces no vamos a ver ningún tipo de adelanto con relación a proteger al 50% de la población de Puerto Rico”, sostuvo.

En la Legislatura, la única iniciativa legislativa que se ha presentado recientemente sobre este fenómeno global denominado “impuesto rosa”, o Pink Tax, quedó en nada y por el momento no se vislumbra acción alguna. El cuatrienio pasado, el Senado concluyó que se debía realizar un estudio para precisar si en el País existe el discrimen en los precios en base del género.

Ríos manifestó por su parte que sí existe y que mientras se siga enfocando en temas que no son medulares para el desarrollo económico de la mujer, no habrá ningún avance.

Rechazó, por otro lado que haya que hacer más investigaciones sobre el tema.

“Si el sector privado no toma acción, si el gobierno no toman acción y legislan y hacen unos cambios en la forma que nosotros pagamos los impuestos, pues vamos a continuar en la misma línea… pero de nuevo, nada de eso va a pasar a menos que tengamos mujeres en puesto de liderazgo del gobierno tomando decisiones y del sector privado”, apuntó.

Sin embargo, Ríos informó que ha tratado de conseguir reuniones pero que no han podido llevar la información a la Legislatura. Ríos indicó, además, que el único estudio que existe de la mujer trabajadora en el país lo realizó ella el año pasado,gratis y sin contratos con el gobierno.

“A mí me encantaría y yo exhorto a los líderes de la Cámara y Senado y más allá de la Procuradora de la Mujer y los Comité con relación a la mujer, a mí me gustaría sentarme con los líderes de desarrollo económico porque esto es un tema alineado 100% con el desarrollo económico de nuestro país”, declaró Ríos.

“Mientras sigamos enfocándonos en temas que no son medulares para el desarrollo económico de la mujer no vamos a tener ningún avance, como por ejemplo, la medida propuesta con relación al periodo menstrual. Eso no tiene ningún impacto en el desarrollo económico de la mujer y ayudarla a reescribir su destino financiero”, apuntó.