UPR de Arecibo se coloca entre las mejores universidades del sur de Estados Unidos

En las clasificaciones del “2022-2023 Best Colleges Rankings” que fueron reveladas este lunes por la publicación U.S. News and World Report, la Universidad de Puerto Rico en Arecibo (UPRA) se destacó en varias categorías.

El recinto ocupa la primera posición dentro de la región sur de Estados Unidos como institución que promueve la movilidad social. Además, se colocó en una quinta posición en la categoría general de universidades públicas de la misma región que comprende 12 estados y Puerto Rico.

El presidente de la UPR, el Dr. Luis A. Ferrao, destacó que “estas clasificaciones de universidades públicas y privadas fueron realizadas por la publicación estadounidense especializada, U.S. News and World Report (www.usnews.com ). Este es un medio especializado que realiza análisis y clasificaciones desde el 1948. La publicación dio a conocer que fueron consideradas y clasificadas sobre 1,850 instituciones educativas de nivel subgraduado. El listado es uno esperado con gran expectativa todos los años, ya que mide el desempeño de las universidades y sus recintos en distintas categorías y clasificaciones. Nos sentimos sumamente orgullosos con el desempeño del recinto de Arecibo de nuestro sistema UPR”.

Sobre la clasificación obtenida por el recinto el Dr Carlos Andújar Rojas, rector de UPRA, mencionó que “para nosotros es un logro que llega gracias a un plan de trabajo que hemos estado ejecutando y que, sin duda, tiene frutos. Gracias también al compromiso de todo el profesorado, personal no docente y estudiantes. En sus 55 años de servicio este recinto siempre ha sido una herramienta de movilidad social para miles de ciudadanos en esta región y en el resto de la Isla. Este reconocimiento reafirma ese trabajo de servicio a nuestra sociedad que cumplimos cabalmente aquí en UPRA”.

Andújar además agregó que “ser la quinta universidad pública sin duda es un logro, pero vamos por más y esas cuatro posiciones que nos faltan las queremos alcanzar, así que seguiremos el trabajo duro para que la UPRA sea la opción principal de los jóvenes que comiencen sus carreras universitarias, y también de los que ya han comenzado o han tenido que pausar sus estudios. Contamos con sobre 14 ofrecimientos académicos de gran diversidad y de excelente demanda en el mundo laboral, ayudas económicas para los que cualifican, y un cuerpo de docentes de excelencia. Así que aquí el estudiante estará en su casa, les invitamos a ser parte de nuestra UPRA“.

Finalmente, el rector del recinto arecibeño, comentó datos adicionales donde se ha destacado la UPRA.

“Este recinto cuenta con programas de investigación que son reconocidos al momento entre los mejores del mundo, colaboramos en trabajos con otros centros universitarios en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Contamos, además, con nuevas instalaciones de biblioteca virtual de primer orden, todos nuestros salones cuentan con tecnología para beneficio de estudiantes y docentes, además de destacarnos en el deporte y las artes”, puntualizó Andújar.