Pendientes a efecto de intervención de dos bancos en Estados Unidos

Aunque el sector bancario de Puerto Rico aseguró esta semana que el colapso de dos instituciones bancarias estadounidenses no tendría un impacto negativo en Puerto Rico, un economista no descartó que la situación tenga efectos que se sientan en el archipiélago.

El economista Heriberto Martínez Otero anticipó que lo ocurrido a los bancos Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank podría crear incertidumbre en la isla, mientras se conoce el alcance de lo ocurrido en Estados Unidos.

“Tenemos que continuar pendientes a ver si lo que ocurrió con SVB y con los demás bancos es una cuestión estrictamente local de una empresa en específico, o si es una cuestión que podría tener consecuencias más allá en el sistema financiero global”, dijo a Metro el profesor y expresidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico.

La caída de SVB, un banco regional con varias subsidiarias alrededor del mundo y radicado en Silicon Valley, un área de la Bahía de San Francisco donde muchas compañías tecnológicas tienen sus respectivas sedes, ocurrió en menos de 48 horas luego de que los clientes comenzaran a retirar su dinero en grandes cantidades.

Esto provocó que las acciones de la compañía se desplomaran y que el gobierno federal tuviera que intervenir para garantizar los depósitos de sus clientes. Un desenlace similar tuvo Signature Bank.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirigó a los estadounidenses para asegurarles que la industria bancaria de la nación sigue robusta.

En Puerto Rico, la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, Zoimé Álvarez Rubio, dijo a principios de semana que la intervención del gobierno federal no implicaría una situación negativa para localmente en el futuro cercano al ser una “una situación particular con esos dos bancos y no del sistema bancario en general”.

“Como siempre hemos reiterado, los bancos comerciales en Puerto Rico se encuentran en una posición sólida de capital y liquidez por encima de lo requerido por los reguladores y continuamente toman medidas para garantizar esa estabilidad. Además, mantienen carteras de depósito bien diversificadas que incluyen tanto individuos como corporaciones de todos los sectores. También es importante tener en cuenta que los bancos comerciales locales no tienen exposición al mercado cripto”, expresó.

“La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), la Reserva Federal, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, trabajan conjuntamente y de manera proactiva para eliminar la incertidumbre provocada por esta situación. Por su parte, el presidente Biden ha reiterado que los clientes bancarios pueden confiar en que la banca nacional es segura y que sus depósitos estarán ahí cuando los necesiten”, agregó.