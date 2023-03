Pierluisi limpiará su agenda para ver el juego de Puerto Rico con la gorra “que no le queda bien”

El gobernador Pedro Pierluisi aseguró que “se va a poner la gorra que todo el mundo le dice que le queda mal” para ver el juego entre Puerto Rico y República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol que se llevará a cabo esta noche.

Además, el primer mandatario dijo que va a limpiar su agenda para que a las 7:00 de la noche no tenga trabajo pendiente.

“Estoy tratando de que acabe mi jornada laboral antes de eso, para no perderme ni un minuto. Y me voy a volver a poner la gorra que dicen que no me queda bien. No me importa, porque lo que yo quiero es que se vea ahí el PR. Vamos pa’lante”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Los nuestros” a darlo todo ante República Dominicana

Tras el contundente triunfo ante Israel el pasado lunes, la selección nacional de Puerto Rico deberá enfrentar a su eterno rival República Dominicana en los que promete ser otro duelo histórico en la historia de la rivalidad caribeña.

Ambos equipos se jugarán el pase a la próxima ronda ya que ambos cuentan con el mismo récord (2-1), victorias ante Nicaragua e Israel y una derrota ante el poderoso equipo de Venezuela.

Puerto Rico viene de vencer a Israel en un partido perfecto para los lanzadores, comenzando por José De León que ponchó a diez bateadores y no permitió ni una sola anotación mientras estuvo en la loma desde la primera entrada.

El duelo por el Grupo D acabó tras ocho innings al aplicarse la regla de abultamiento de carreras del torneo. Los boricuas se quitaron la amargura de la derrota 9-6 ante Venezuela la noche previa, con una reacción que llegó muy tarde.

José De León y tres relevistas se combinaron para lanzar el primer juego perfecto en un Clásico y los boricuas vapulearon el lunes 10-0 a Israel.

De León empató un récord del Clásico al recetar 10 ponches en 5 2/3 innings. Fue relevado tras ponchar a Spencer Horwitz con su 64to pitcheo, uno por debajo del límite que el certamen establece para los lanzadores abridores en la primera ronda.

“Estaba más pendiente a los ponches que los innings perfectos”, contó De León. “La verdad es que todavía no me lo creo. Estoy viviendo un sueño”.

El derecho de 30 años recibió una sonora ovación de los aficionados puertorriqueños, amplía mayoría dentro de los 27.813 presentes en el estadio LoanDepot Park.

De León firmó en diciembre pasado un contrato de ligas menores con los Mellizos de Minnesota, última parada de una trayectoria truncada por dolencias físicas para el que alguna vez fue un cotizado prospecto de los Dodgers de Los Ángeles.

“Nunca perdí la fe en mí. Yo soñaba con un momento como este por todas las cosas que he pasado”, señaló De León. “Necesitaba un momento como este, que todavía estoy aquí para quedarme”.

De León formó parte del equipo de Puerto Rico que logró el subcampeonato en el Clásico de 2017, pero ha vivido un suplicio con las lesiones desde entonces. Tuvo que someterse la cirugía Tommy John para reparar el desgarro del ligamento cubital colateral del derecho al lesionarse durante los entrenamientos de pretemporada con Tampa Bay.

“Es un gran momento para todos pero en especial para él, con su familia aquí y por todo lo que ha tenido que pasar en su carrera”, afirmó el mánager boricua Yadier Molina. “Se lo merece”.

Anoche, República Dominicana enfrentó a Israel

La selección de República Dominicana enfrentó también venció a Israel 10-0 en la séptima entrada similar a lo que hizo Puerto Rico que acabó al equipo en la octava. Ambos equipos vecinos del Caribe tienen récord de 2-1 por lo que se jugarán el segundo lugar del Grupo D.

Con la derrota de Israel, Venezuela clasificó a los cuartos de final como el primer lugar del Grupo D.

Manny Machado conectó de jonrón por segunda noche seguida, añadió un sencillo y remolcó tres carreras, comandando el despiadado ataque de la República Dominicana, que noqueó el martes 10-0 a Israel y dejó la mesa servida para un duelo contra su histórico rival Puerto Rico por el pase a los cuartos de final del Clásico Mundial.

El triunfo dominicano permitió a Venezuela (3-0) asegurar el primer lugar del Grupo D.

Julio Rodríguez, reinante Novato del Año de la Liga Americana, Eloy Jiménez batearon dos hits cada uno para la Dominicana.

El choque Dominicana-Puerto Rico encontrará la noche del miércoles en el estadio LoanDepot Park de Miami encontrará a los eternos rivales caribeños con idénticas fojas de 2-1. El ganador seguirá en competencia y el perdedor se marchará en casa.

“Para nosotros va a ser el juego más importante del torneo y vamos a estar listos para eso”, afirmó el manager de Puerto Rico Yadier Molina.

Los dominicanos terminaron con 15 hits frente a los lanzadores de Israel. El último fue un doble de dos carreras de Jean Segura para poner fin al encuentro en la séptima entrada debido a las reglas de misericordia del torneo.

Jiménez rápidamente le dio la ventaja a los dominicanos con un sencillo en el primer episodio.

El jonrón solitario de Machado y el doble remolcador de Ketel Marte en la tercera entrada los puso arriba 3-0. Machado conectó un slider del relevista Evan Kravetz y la pelota voló 437 pies hacia el pabellón sobre el jardín izquierdo para su segundo cuadrangular del torneo.

“Los muchachos salieron a batear fuerte, pero lo más importante es que no tuvimos que recurrir a nuestros relevistas”, dijo Rodney Linares, el mánager de los dominicanos. “Los silenciamos y los nuestros respondieron con todo. Los jovencitos atacaron temprano”

Los dominicanos ampliaron la diferencia en la sexta entrada. Rodríguez conectó un doble de dos carreras y Machado le dio seguimiento con un sencillo de dos anotaciones.

Una noche después de que no tuvieron ningún corredor en base frente a Puerto Rico en una derrota en ocho innings, Israel embasó su único corredor en el tercer episodio, cuando Spencer Horwitz bateó un sencillo para iniciar la entrada frente al abridor Roansy Contreras.

Génesis Cabrera se llevó la victoria.