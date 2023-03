Residentes de condominios se oponen a otro aumento en la factura de luz

La Asociación de Titulares de Condominios, Inc. se expresó hoy en contra de los aumentos a la luz propuestos por la Junta de Control Fiscal en el Plan de Ajuste a la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que podrían implementarse por los próximos 50 años.

“Nuestros titulares no aguantan más aumentos en sus cuotas de mantenimiento como consecuencia de los aumentos en el servicio de energía eléctrica. Es momento de que el gobierno entienda que el permitir esos aumentos afecta el país entero, pero en nuestras comunidades de condominios no tenemos alternativas, se pone en riesgo hasta la pérdida de nuestras propiedades. El servicio eléctrico en un condominio no es una opción, es prácticamente la única fuente de energía con la que podemos funcionar y por lo tanto, que nuestras familias puedan tener el pleno disfrute de su vivienda”, explicó Ivette M. Pérez Reilova, vicepresidenta de la Asociación.

Pérez precisó que el impacto del alza en la factura afectaría directa e indirectamente a medio millón de familias en un aproximado de 3,000 condominios, quienes pagan la factura de luz doblemente.

“Anualmente todo condominio prepara un presupuesto de gastos previsibles con el que puedan administrar los servicios y atender las necesidades físicas de mantenimiento comunal. De esta forma los Consejos de Titulares aprueban los gastos de mantenimiento mensuales con los que tiene que contribuir cada titular. Entre esos gastos se encuentra el pago por el servicio eléctrico comunal, el cual es adicional al que todo titular paga por el consumo eléctrico de su apartamento privado. En resumidas cuentas, un titular de condominio paga servicio eléctrico en dos facturas: la de su apartamento, en la que el titular tiene control del gasto, y la de servicio y mantenimiento a las áreas comunes, la cual comparte con todos los demás titulares de la cual no tienen control alguno”, añadió.

La vicepresidenta de la Asociación detalló que es casi imposible controlar el consumo de luz en áreas comunales.

“En este tipo de vivienda multifamiliar es casi imposible el poner controles en cuanto al uso de la electricidad comunal como si lo fuera en una casa unifamiliar. En un condominio un titular no puede decidir apagar las luces del patio o la piscina, abrir los portones manualmente, o sencillamente subir las escaleras para llegar al piso catorce con la compra en la mano. Hay titulares incluso con problemas de movilidad que necesariamente dependen de los ascensores”, puntualizó.

Pérez precisó que el aumento en la factura también podría perjudicar el acceso a agua potable en aquellos condominios verticales o “high rise” que dependen de bombas eléctricas para suministrar agua hacia los pisos de mayor altura.

“Sin esas bombas es imposible que el agua pueda llegar a todos los apartamentos del inmueble. Además, tenemos los sistemas de bombeo de cisternas de los que algunos condominios se sirven. Otros edificios también necesitan y dependen del aire acondicionado, esto en especial los de uso comercial y profesional que necesitan la electricidad para sus plantas o sistemas de enfriamiento también conocidos como “chillers”. Un aumento en la factura pondría en peligro estos servicios necesarios para vivir. Es imposible que un condominio pueda funcionar sin el servicio de electricidad; situación que afecta directamente la calidad de vida de todos sus titulares”, insistió.

La vicepresidenta de la Asociación insistió en que la Junta y el Gobierno tienen que tomar en consideración la composición diversa de los copropietarios. Debido a que no todos cuentan con la misma cantidad de recursos económicos o la capacidad de poder generar más.