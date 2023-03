Gobernador dice que no va a vender las facilidades del Centro Gubernamental de Minillas

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia rechazó el martes la propuesta del representante del Partido Popular Democrático (PPD), Ángel Matos García de vender las torres del Centro Gubernamental de Minillas.

“Hay un plan de mejora capital para todo el Centro de Minillas en manos de la autoridad edificios públicos, que también vamos a estar ejecutando. Al revés, lo que vamos hacer es mejorar las facilidades para actualizarla ponerlas al día con fondos de FEMA y otros fondos que tenemos disponibles. Y el licenciado Yamil Ayala que dirige la Autoridad Edificio Público puede abundar”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

El gobernador elogió el trabajo realizado por el Cuerpo de Bomberos al atender el fuego.

“Yo estuve hoy con el comisionado del Cuerpo de Bomberos (Marcos Concepción). La información que me brinda es que la verdad es que los bomberos se desempeñaron ejemplarmente, atendieron el fuego de una manera bien ágil, expedita. También me indica que, en la azotea o el techo del centro de la torre sur del centro de Minillas, no había ningún tipo de sistema de alarma, pues porque usualmente eso está en el interior de la de la construcción. También me indica que el plan de desalojo se ejecutó como debía ser para la gran mayoría de las agencias. Las agencias que están allí y que el desalojo se dio sin percance alguno. Se mantuvo el orden. Los servidores públicos cooperaron, así que, gracias a Dios, pues este incidente quedó atrás. Todavía hay una investigación del Marshall del impacto de fuego, que es la que va a determinar cuál fue la causa de ese fuego, y ahí uno pudiera fijar responsabilidades”, expresó.

Matos García, propuso el cierre escalonado, el traslado de agencias y la venta del complejo gubernamental Minillas, ante la situación económica de la Autoridad de Edificios Públicos.

“Tan reciente como el pasado jueves visité las torres de Minillas y en una vista ocular en el techo donde ocurrió el fuego, pudimos comprobar que, ante la deteriorada condición de las plantas físicas de los edificios, simplemente no hay manera sin dinero adecuado de financiar sus operaciones. La Autoridad de Edificios Públicos hace de tripas corazones con el dinero que tiene”, sostuvo Matos García en declaraciones escritas.

El representante indicó que las deudas por concepto de alquiler que el propio gobierno no paga, problemas de asbesto, mejoras en la torre sur y el fuego en el techo de la torre sur durante el día de ayer que añade una carga económica adicional, se debe considerar seriamente la venta de estos edificios.

La deuda acumulada por las agencias del gobierno ronda en 259 millones de dólares, la remoción y tratamiento de asbesto de estas torres está estimada en 15 millones de dólares y las mejoras a la torre sur previo al fuego estaba en 70 millones de dólares.

“Simplemente la Autoridad está descapitalizada y su modelo de negocio necesita una inyección de sobre 300 millones de dólares”, sostuvo el representante por Carolina.

El pasado jueves la Comisión de Fiscalización de Fondos Públicos realizó una inspección ocular sobre la Resolución 876 de la autoría de Matos García, para investigar las condiciones del Centro Gubernamental y el manejo y remoción adecuado de asbesto en las torres.

“Se que es una decisión radical para unos Edificios de 51 años de construcción. Pero sin colaboración de la Fortaleza y la Junta de Supervision Fiscal, el complejo Minillas es uno no viable para su operación. Es mejor que se venda a valor de mercado para que el sector privado lo rehúse en el desarrollo de viviendas en la ciudad capital. La Autoridad de Edificios Públicos cuenta con otras propiedades para arrendar a las agencias y de una vez y por todas, cerramos este capítulo”, sentenció Matos García.