Director del CRIM desmiente expresiones de la directora de la Cámara de Comercio

El director ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) Reinaldo Paniagua Latimer, aseguró que la medida sobre el cambio de fórmula del impuesto al inventario no se ha trabajado a espaldas de nadie.

La reacción del director se da ante las expresiones emitidas por la directora ejecutiva de la Cámara de comercio en las que sostuvo que no se le dio la oportunidad de evaluar la propuesta antes de ser aprobada por la junta ejecutiva del CRIM.

El director ejecutivo de CRIM dijo que, “lo que estamos proponiendo, los estamos proponiendo luego de haberlo discutido y lo hemos llevado a diferentes foros, hemos sido bien públicos con esto, esto no es algo que lo hemos hecho a espaldas de nadie, y a esos efectos se ha trabajado en una pieza legislativa que entendemos que tiene posibilidades de aprobarse en la asamblea legislativa, de firmarse por el gobernador de Puerto Rico y de acercarnos un poquito dando un paso en la dirección correcta, en la necesidad de los comercios y la necesidad de los municipios”.

“Nos sorprende que digan que no tenían conocimiento de la propuesta, nosotros venimos hablándolo desde el cuatrienio pasado”, añadió.

Paniagua afirma que están reaccionando a una reclamación que hizo un sector del mercado ya que, según explica, es injusto el que se pague recurrentemente el impuesto por un artículo si no se vende.

“Nosotros estamos de acuerdo y en ningún momento el CRIM y los municipios han estado en contra de atender el asunto, pero hay que hacerlo de una manera responsable porque hay varias cosas que están en juego. El impuesto al inventario significa cerca de $240 millones anuales que esto es un 25% más o menos de los recaudos del CRIM o un poco más” añadió.

Según explicó, el 11% de los recaudos del CRIM que son cerca de 130 a 140 millones de dólares anuales los aporta al gobierno estatal para el servicio de la deuda. Con estos recaudos se paga la deuda municipal, que se acaba de reestructurar, y está consignado en el plan certificado del CRIM por la junta de supervisión fiscal.

Por otra parte, Liza García dijo que la sustitución no es su remedio ya que la Cámara de comercio ha solicitado la total eliminación del impuesto, pero que nunca se han cerrado a mirar las propuestas que se presenten y a hacer un análisis juicioso sobre eso.

“Ellos reclaman todo o nada y eso no está en la mesa. Aquí no se está planteando la eliminación del impuesto en este momento esto es un paso que estamos dando en estructura municipal que no es una propuesta nueva ni es la primera que se da”, aseguró Paniagua Latimer.

Reinaldo Paniagua ratificó que la sustitución de la fórmula es la única alternativa que está sobre la mesa. “Aquí nadie está favoreciendo un impuesto todos estamos de acuerdo en que hay que manejar el tema, pero quien único ofrece alternativas son los municipios. Estamos tratando de armonizar las necesidades de la ciudadanía con las necesidades de los comercios, hay que pagar la deuda, hay que darle servicios a la ciudadanía y hay que tratar de que el comercio siga floreciendo en Puerto Rico pero estas cosas hay que considerarlas de manera responsable”.

El director ejecutivo explicó que el pequeño y mediano comerciante no carga el impuesto al inventario y que las cadenas de supermercados, farmacias, ferreterías que participan de la cadena voluntaria que, por disposición de ley, tienen almacenaje común libre del pago de impuestos. “No es cierto que este sea un impuesto que sea lesivo a los pequeños y medianos comerciantes yo creo que los están usando para que el mensaje sea más dramático, pero hay que ser responsable con esto e igual que estamos haciendo nosotros buscar una alternativa que atienda la reclamación del comercio sin aniquilar las finanzas de los municipios y hacer que se ponga en peligro servicios que se le ofrecen a la ciudadanía”, afirmó.

Paniagua comentó que los números confirman que de los 86,200 contribuyentes que pagan la propiedad mueble en Puerto Rico, solo lo paga el 1% y son compañías multinacionales y empresas que pagan este impuesto al inventario.