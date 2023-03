Denuncian presunta obstaculización de estudios de salud en comunidades cercanas a planta de carbón de AES en Guayama

Líderes comunitarios, ambientales y médicos criticaron la acción del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, de obstaculizar la aprobación de la Resolución Conjunta del Senado 2 (RCS 2), que ordena a la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico realizar un estudio sobre las condiciones de salud de los residentes del municipio de Guayama, especialmente de las comunidades cercanas a la planta de carbón de AES Puerto Rico.

A pesar de que inicialmente la resolución fue aprobada por ambos cuerpos legislativos, actualmente se encuentra en un limbo procesal, pues el Senado decidió no concurrir con las enmiendas de la Cámara, y la medida se encuentra estancada en un Comité de Conferencias desde el pasado 17 de enero.

“Ese proyecto había avanzado. Fue aprobado unánimemente por el Senado. Tuvo unas excelentes vistas públicas en la Cámara. Se hizo una vista ocular en Guayama, que hizo la representante Sol Higgins. Entonces, cuando va de vuelta al Senado, para concurrir con las enmiendas de la Cámara, dicen que hay que hacerle unas enmiendas que son bastantes peligrosas. Están tratando de decidir sobre quién debe documentar qué. Es obvio que quien está detrás de esas enmiendas es AES, porque saben que la Escuela de Salud Pública tiene una reputación impecable y son los que tienen que hacer estos estudios. Lamentablemente esa medida quedó aguantada”, explicó Hernaliz Vázquez Torres, portavoz del Sierra Club de Puerto Rico, durante una entrevista en el programa Agenda Ambiental.

La RCS 2 fue radicada por la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, y cuenta con la coautoría de Ana Irma Rivera Lassen y Rafael Bernabe Riefkohl del Movimiento Victoria Ciudadana, Joanne Rodríguez Veve de Proyecto Dignidad y Gretchen M. Hau del PPD.

Según José Manuel Díaz Pérez, portavoz del Campamento contra las cenizas en Peñuelas, quien está sirviendo de cabildero de AES, para tratar de descarrilar la resolución, es el presidente del Senado.

“La información que tenemos es que este proyecto ha sido detenido por el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y que no ha sido llevado a votación, después de haber sido aprobado por Comisiones en el Senado y la Cámara, porque quieren incluir unas enmiendas propuestas por AES. A nosotros nos levanta mucha suspicacia. Este es un proyecto vital para la salud y la calidad de vida de las personas que viven en Guayama. Vivir al lado de una empresa de carbón es vivir como un calvario, es un suplicio, un horror. Pero, al presidente del Senado al parecer eso no le importa”, expresó José Manuel Díaz.

De igual forma, la profesora Miriam Gallardo González, de la organización Comunidad Guayamesa Unidos por tu Salud, manifestó su inconformidad con la acción del presidente del Senado.

“Nosotros pensamos, cuando vino la Comisión el año pasado, que eso se iba a hacer. Necesitamos saber cómo está la comunidad en este momento. Tuvimos estudios de la Escuela de Salud Pública en el 2016 y 2018, pero ahora en el 2023, llevamos 20 años expuestos a toda esa contaminación y queremos saber cómo está la comunidad”, dijo la profesora Gallardo.

“Nosotros conocemos al Sr. José Luis Dalmau por sus expresiones sobre la planta. Que él titubea y anda pisando despacito en cuanto a esto. No sabemos si en algún momento él ha tenido algo que ver como el gobernador, que fue cabildero de AES, y que prácticamente nos ignora. Nosotros entendemos que se puede dar esa resolución, se puede dar ese estudio, y que, por favor, si él le puede dar paso que le de paso”, añadió.

Por último, el Dr. Gerson Jiménez Castañón, director médico del Hospital Menonita de Guayama, mostró su preocupación por la dejadez del gobierno ante la contaminación producida por la carbonera AES.

“La Escuela de Salud Publica realizó tres estudios, uno cuando no estaba la planta de carbón, y dos cuando ya estaba la planta, y ellos pudieron, estadísticamente, comprobar que múltiples condiciones aumentaron hasta 8 veces más desde que la planta está ahí. Publicaron uno en el 2016 y otro en el 2018. Y en apenas dos años hubo un incremento significativo en esas condiciones que han sido agravadas por la contaminación de esa planta”, aseveró el Dr. Jiménez Castañón.

El galeno relató que hace casi un año participó de las vistas públicas realizadas por la Cámara de Representantes, referentes a la RCS 2.

“Salí con un poco de optimismo pensado que se iba a hacer algo, pero ha pasado casi un año y no ha pasado nada. No es la primera vez. He participado en vistas públicas de la Cámara, y antes participé en unas del Senado que se hizo en el Centro de Bellas Artes de Guayama, presidida precisamente por un médico que era Senador, y también esperaba que se hiciera algo con la información que se proveyó. Tampoco hizo nada. No hemos visto movimientos con estos muy serios problemas de salud que ha ocasionado esta planta de AES”, finalizó.

Las expresiones de los portavoces se dieron durante una protesta en la entrada hacia a la planta de carbón de la empresa AES Puerto Rico, convocada por residentes cercanos a sus instalaciones, realizada el pasado sábado 11 de marzo.