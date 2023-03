Estos son todos los ganadores de los Premios Oscar

El elenco y equipo de "Everything Everywhere All at Once" reciben el premio a mejor película en los Oscar el domingo 12 de marzo de 2023 en el Teatro Dolby en Los Angeles. (Foto AP/Chris Pizzello) AP (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

Anoche se llevó a cabo la 95a edición de los Premios de la Academia en una ceremonia en la que “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”) arrasó con los galardones.

Lista de ganadores de la 95a edición anual de los Premios de la Academia, otorgados el domingo en Los Ángeles.

Mejor película: “Everything Everywhere All at Once”.

Dirección: Daniel Kwan y Daniel Scheinert, “Everything Everywhere All at Once”.

Actor: Brendan Fraser, “The Whale”

Actriz: Michelle Yeoh, “Everything Everywhere All at Once”.

Actor de reparto: Ke Huy Quan, “Everything Everywhere All at Once”.

Actriz de reparto: Jamie Lee Curtis, “Everything Everywhere All at Once”.

Guion original: “Everything Everywhere All at Once”.

Guion adaptado: “Women Talking”.

Cinematografía: “Im Westen nichts Neues”.

Edición: “Everything Everywhere All at Once”

Efectos visuales: “Avatar: The Way of Water”.

Música original: Volker Bertelmann, “Im Westen nichts Neues”.

Canción original: “Naatu Naatu” de “RRR”.

Sonido: “Top Gun: Maverick”.

Maquillaje y peinado: “The Whale”.

Diseño de vestuario: “Black Panther: Wakanda Forever”.

Diseño de producción: “Im Westen nichts Neues”.

Cortometraje: “An Irish Goodbye”.

Cortometraje animado: “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”

Cortometraje documental: “The Elephant Whisperers”.

Largometraje documental: “Navalny”.

Largometraje internacional: “Im Westen nichts Neues” (“Sin novedad en el frente”) de Alemania.

Largometraje animado: “Guillermo del Toro’s Pinocchio”.

Dúo The Daniels se lleva 2 Oscar por “Everything Everywhere”

El dúo de directores y guionistas conocido como The Daniels ganó dos Oscar en una noche en la que “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”) arrasó en los Premios de la Academia.

En triunfos que estaban previstos el domingo, pero que quizás hace un año parecían una fantasía de ciencia ficción, Daniel Kwan y Daniel Scheinert se alzaron el domingo por la noche con el Oscar a mejor dirección y a mejor guion original, dos de siete premios que conquistó su drama de multiversos. The Daniels superaron a un grupo de cineastas talentosos que incluía a Steven Spielberg en ambas categorías.

“Hay grandeza en cada persona”, dijo Kwan en su discurso luego de ganar el premio de mejor dirección. “No importa quién seamos. Hay un genio en cada persona, sólo tienes que encontrarlo. Gracias a la gente que desbloqueó a mi genio”.

Kwan aseguró a su hijo que no le impondría expectativas similares.

“Esto no es normal, es una locura”, dijo. “Te querré pase lo que pase”.

The Daniels, como se le conoce a los directores, llegaron el domingo como los favoritos para llevarse el Oscar a mejor dirección, y su cinta, la más nominada de la noche con 11 menciones, tuvo un inmenso impulso en la temporada de premios. El domingo, también se llevó el Oscar a mejor película, mejor actriz para Michelle Yeoh, mejor actor de reparto para Ke Huy Quan, y mejor actriz de reparto para Jamie Lee Curtis.

Scheinert dedicó el Oscar a mejor dirección a “todas las mamás del mundo”, y a sus propios padres.

“Gracias por no aplastar mi creatividad cuando estaba haciendo películas de terror sumamente perturbadoras o cintas de comedia muy pervertidas o me vestía de travesti de niño, lo cual no es una amenaza para nadie”, señaló.

Cuando ganaron su primer Oscar de la noche, Scheinert mencionó los nombres de sus profesores favoritos, diciendo: “ustedes me inspiraron y me enseñaron a ser menos idiota”.

Y Kwan señaló que “mi síndrome del impostor está en su nivel más alto de todos los tiempos”. Kwan dijo que Scheinert era su “confidente. Él es la persona que me dijo que era un narrador antes de que yo lo creyera”.

Cada uno tiene 35 años, The Daniels eran los cineastas más jóvenes y menos experimentados de un grupo de nominados que también incluía a Spielberg, de 76 años, nominado por “The Fabelmans” (“Los Fabelman”), a Ruben Östlund, de 48 años, nominado por “Triangle of Sadness” (“El triángulo de la tristeza”), Todd Field, de 59 años, nominado por “Tár”, y Martin McDonagh, de 52 años, por “The Banshees of Inisherin” (“Los espíritus de la isla”).

Su triunfo surge casi exactamente un año después del estreno de la película. El único largometraje anterior de The Daniels es la extraña comedia sobre cadáveres “Swiss Army Man” (“Un cadáver para sobrevivir”). En aquel momento podía parecer un sueño imposible que una pareja así ganara un premio que ha eludido a directores de la talla de Alfred Hitchcock, Ridley Scott o Quentin Tarantino.

Pero “Everything Everywhere”, que mezcla elementos de películas de ciencia ficción y acción de Hollywood, causó revuelo, e inspiró memes, desde su estreno, convirtiéndose en un imán de premios en los últimos meses.

Kwan es el tercer cineasta de ascendencia asiática que gana el Oscar de mejor dirección. Chloe Zhao y Bong Joon Ho se llevaron previamente el premio. La película también impulsó a actores asiáticos, que fueron elegidos para la mayoría de los papeles principales, entre ellos Yeoh, Quan y Stephanie Hsu, todos los cuales consiguieron nominaciones al Oscar.

The Daniels son el tercer dúo de directores en ganar un Oscar. Jerome Robbins y Robert Wise ganaron por la cinta original de “West Side Story” (“Amor sin barreras”) en 1962 y los hermanos Joel e Ethan Coen se llevaron la estatuilla por “No Country for Old Men” (“Sin lugar para los débiles”) en 2008.

También son de los más jóvenes en llevarse el premio. El director de “La La Land” (“La ciudad de las estrellas. La La Land”), Damien Chazelle, era el más joven cuando conquistó el Oscar en 2017 a los 32 años.

El mes pasado, el dúo ganó el premio del Sindicato de Directores de Estados Unidos, que ha demostrado ser un sólido indicador de la victoria en los Oscar.

Se esperaba que Spielberg arrasara en la temporada de premios con su cinta autobiográfica “The Fabelmans”, pero el reciente aumento de la popularidad de “Everything Everywhere All at Once” resultó ser demasiado.

Scheinert, oriundo de Birmingham, Alabama, y Kwan, de Westborough, Massachusetts, se conocieron cuando estudiaban cine en el Emerson College de Boston.

Comenzaron su carrera haciendo videos musicales, para después pasar a la ficción y en ocasiones dirigieron episodios de series de televisión.

Después de dos años de victorias consecutivas por parte de mujeres en la categoría, la Academia regresó a su norma histórica de nominar a hombres y en la 95a edición no hubo mujeres compitiendo en la categoría.

Michelle Yeoh gana Oscar a mejor actriz y hace historia

Michelle Yeoh ganó el Oscar de mejor actriz y al mismo tiempo hizo historia.

La actriz nacida en Malasia, se convirtió el domingo en la primera mujer asiática en llevarse el galardón de mejor actriz por su multifacética actuación en la película de multiversos “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”).

“Tengo que dedicar esto a mi madre y a todas las madres del mundo porque ellas realmente son las superheroínas y sin ella ninguno de nosotros estaría aquí esta noche”, dijo en su discurso. “Para todos los niños y niñas que se ven como yo y que están viendo esta noche, este es un faro de esperanza y posibilidades. Es una prueba de que los sueños se sueñan en grande y los sueños se vuelven realidad. Y damas, no dejen que nadie les diga nunca que ya han pasado su mejor momento”.

La victoria de Yeoh se produce casi 90 años después de que Luise Rainer, una actriz blanca, ganara en la misma categoría por interpretar a una agricultora china en “The Good Earth” (“La buena tierra”).

Como nominada, Yeoh era la primera en la categoría que se identificaba como asiática. Merle Oberon, que fue nominada en 1935 por “The Dark Angel” (“El ángel de las tinieblas”) pero no ganó, ocultó su ascendencia sudasiática, según los registros de nacimiento.

Yeoh venció a la antigua ganadora del Oscar, Cate Blanchett, nominada por “Tár”, así como a Michelle Williams, nominada por “The Fabelmans” (Los Fabelmans), a la actriz cubano-española Ana de Armas, por “Blonde” (“Rubia”) y a Andrea Riseborough por “To Leslie”.

La categoría también fue criticada por quienes no fueron nominadas: En un año de increíbles actuaciones de mujeres negras como Viola Davis en “The Woman King” (“La mujer rey”) y Danielle Deadwyler en “Till” (“Till: Justicia para mi hijo”), ambas fueron desairadas. En tanto, algunos criticaron la campaña de apoyo en redes sociales a favor de Riseborough por parte de estrellas de cine.

Era casi seguro que Yeoh se alzaría con el Oscar tras ganar casi todos los demás premios de la temporada, incluido el Globo de Oro y el premio del Sindicato de Actores de la Pantalla, por su matizada interpretación de Evelyn una inmigrante china, esposa, madre y dueña a de una lavandería, que se enfrenta a una temible auditoría fiscal.

Sus compañeros de elenco en la cinta Jamie Lee Curtis y Ke Huy Quan también se llevaron el Oscar por mejor actriz de reparto y actor de reparto. Daniel Kwan y Daniel Scheinert ganaron por mejor dirección y guion original y “Everything Everywhere All at Once” se llevó la estatuilla de mejor película.

Yeoh comenzó su carrera en el mundo cinematográfico del kung fu, pero saltó a la fama en 1992 como la coprotagonista de Jackie Chan en “Supercop”. El público estadounidense la conoció aún mejor en la siguiente década por sus apariciones en éxitos como “Tomorrow Never Dies” (“El mañana nunca muere”) y “Wo hu cang long” (“El tigre y el dragón”) de Ang Lee.

Cuando leyó por primera vez el guion de “Everything Everywhere”, Yeoh pensó que se trataba de “una película independiente en esteroides”. Al final le convenció la oportunidad de dar voz a las madres y abuelas inmigrantes que pasan desapercibidas. La película multiversal era también una muestra de una gran variedad de géneros como: drama, comedia, ciencia ficción y fantasía.

A sus 60 años, Yeoh ha estado muy solicitada desde su destacado papel de matriarca controladora en “Crazy Rich Asians” (“Locamente millonarios”). A partir de ahí, ha hecho de todo, desde una historia derivada de “Star Trek” hasta la cinta de Marvel “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” (“Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos”).

En los próximos meses, Yeoh podrá ser vista en la serie de Disney+ “American Born Chinese”. También está preparando una reunión con el director de “Crazy Rich Asians”, Jon M. Chu, para la adaptación a la pantalla grande del musical “Wicked”.