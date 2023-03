Alejandro García Padilla se une a representación legal de The Cliff en Aguadilla

El exgobernador Alejandro García Padilla se unió a la representación legal de la empresa The Cliff Corp., dueña de los terrenos donde se encuentra una construcción de hotel cerca a la Cueva de las Golondrinas en Aguadilla.

A través de una moción, se le solicitó al Tribunal que autorizara la comparecencia de García Padilla para unirse a la representación legal de The Cliff.

El exgobernador Alejandro García Padilla se acaba de unir a la representación legal del desarrollador de #thecliff en la cueva Las Golondrinas en Aguadilla. pic.twitter.com/hpHzndoVFC — SandraRodríguezCotto (@SRCSandra) March 11, 2023

Esta semana, la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli aseguró que los permisos otorgados para la construcción del proyecto Cliff Hotel & Country Club se han obtenido utilizando mecanismos que no proceden.

“En este caso se ha utilizado el mecanismo de la exclusión categórica y se ha indicado que en ese espacio no hay vida silvestre, no hay vegetación, no hay cuevas y sabemos que eso es falso y el municipio de Aguadilla debería saber que es falso”, expresó en entrevista con Metro Puerto Rico.

La representante afirmó que a causa del mecanismo de exclusión no se ha preparado una declaración de impacto ambiental y un estudio de suelo. Comentó que, “se está construyendo en un espacio que aparte de haber devastado con toda la flora y fauna que hay allí y que es un espacio de hábitat crítico para especies en peligro de extinción, también representa un peligro por la violación a la ley de cuevas, cavernas y sumideros”.

“Yo que he estado en muchas ocasiones allí he podido observar que hay unas grietas con unas cavidades profundas y cualquier cosa que se construya allí de cemento y más un edificio de varios pisos puede tener varios peligros de seguridad”, explicó.

Nogales aseguró que esta construcción no solo afectaría el hábitat natural, sino que puede afectar al edificio en términos estructurales por la inestabilidad del terreno. Por otra parte, dijo que es muy peligroso ya que la zona oeste es propensa a terremotos. Y enfatizó en la importancia de hacer un estudio de suelo.