Si la alianza va, el PIP y MVC tendrá que escoger cuál no utilizará el fondo electoral

Ante la posibilidad de una casi confirmada alianza entre el Partido Independista Puertorriqueño (PIP) y Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) de cara a las elecciones de 2024, una de las dos colectividades tendrá que escoger si realizará su campaña sin el fondo electoral debido a las limitaciones que impone la ley, afirmó hoy, viernes, el excomisionado electoral ante Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz.

De acuerdo al también abogado, la ley no permite alianzas coligadas, pero al momento no hay ningún impedimento para que un partido muestre su apoyo al candidato de otra colectividad política.

No obstante, para obtener acceso al fondo electoral, explicó Cruz, el partido debe postular un candidato a la gobernación, lo que implicaría que si uno de los partidos no presenta a alguien para el puesto, no contaría con ese financiamiento.

“Nada impide en la Ley que un partido respalde a otro candidato. Lo que está prohibido es la alianza coligada”, expresó Cruz durante una entrevista telefónica con Metro Puerto Rico.

“Se entiende por ‘coligada’ que un mismo nombre aparezca para otra misma candidatura en partidos distintos, pero yo puedo hacer la campaña a favor de otra persona”, aclaró.

Aunque no se ha anunciado la alianza de manera oficial, desde el pasado año líderes y abogados del PIP y MVC han sostenido reuniones para entablar un posible acuerdo y apoyar, entre ambos, distintos candidatos de sus respectivos partidos para ciertas posiciones electorales y atraer un apoyo más amplio en los comicios electorales.

Hasta ahora, ninguna de las colectividades ha mencionado candidatos de manera oficial, pero al menos el secretario general del PIP, Juan Dalmau Ramírez, ya adelantó su intención de volver a correr para la gobernación, siendo esta su tercera vez postulándose para el cargo.

Esto significaría, en un caso hipotético, que para evitar pleitos de parte de la oposición, MVC optaría por no postular a un candidato a la gobernación y apoyar la candidatura de Dalmau Ramírez.

El líder independentista también anticipó durante una entrevista con la emisora WKAQ 580 que representantes de ambos partidos se están preparando para enfrentar pleitos legales que podrían presentar otros partidos en los tribunales para frenar la alianza.

Cruz no anticipa pleitos legales si los dos partidos optan por desistir de presentar candidatos para ciertos puestos.

“Tienen que presentar una estructura donde diga ‘yo presento un candidato aquí bajo el compromiso de que tú no lo presentas y a cambio de eso yo no voy a presentar a candidatos en estas candidaturas y las presentas tú’. Es un compromiso de hacer campaña a favor de esa gente que va a estar ahí”, dijo.

“La Ley de Financiamiento, que no es la Ley Electoral, no impide eso. La Ley de Financiamiento permitiría que un partido decida que va a respalda al candidato de otro partido”, concluyó.

Desde que comenzó su reorganización en el 2021, el PIP ha recaudado dinero consistentemente y se posiciona como uno de los partidos con la mayor cantidad de efectivo en sus arcas. De hecho, ha rebasado a otras colectividades como el PPD, que por lo usual logra generar bastante dinero.

En cuanto al MVC, este partido optó por renunciar al fondo electoral cuando entró al ciclo electoral del 2020, por lo que quedaría ver si uno o ninguno de los partidos utilizará este tipo financiamiento para hacer campaña.