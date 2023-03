Maceira y Sixto George: enemigos en el tribunal que actúan como amigos en la mesa

Del Centro de Periodismo Investigativo

Entre la música de fondo, el ruido de los comensales y el tintineo que producían al chocar sus dos vasos de whisky Macallan a las rocas, el productor Sixto Jorge Díaz Colón, a quien se le conoce en los medios como Sixto George, narra en el restaurante Musa, en Santurce, al entonces secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Anthony Maceira, la estrategia mediática que propone. Repite el playbook que, alega, ya había usado antes para favorecer a la administración de Luis Fortuño.

Maceira graba la conversación sin advertirle a Díaz Colón. La grabación, hecha por iniciativa propia, según Maceira, fue utilizada parcialmente en el juicio contra el productor.

La defensa de Sixto George hizo pública la transcripción de esta reunión en una moción al tribunal en la que el productor pide que se le permita divulgar evidencia y se opone a la petición de la Fiscalía de que la prueba del caso sea destruída. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tuvo acceso al audio de la conversación, por medio de una fuente que pidió anonimato por temor a represalias.

Es el 21 de junio de 2019, un día después que dos de los periódicos del país publicaran que el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, y la firma BDO — uno de los principales contratistas de esa agencia — , eran presuntamente investigados por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés). Esas portadas son tema de conversación entre el funcionario de La Fortaleza y el productor de radio y televisión.

El día antes de esa reunión en el restaurante, Maceira recibió un mensaje de Díaz Colón que provocó el encuentro entre ambos: las portadas de los periódicos de ese jueves tenían furioso a Raúl Maldonado Nieves, hijo del entonces Secretario de Hacienda, quien supuestamente tenía y quería usar información comprometedora contra la administración del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Según alega el productor, Maldonado Nieves pensaba que funcionarios allegados al Primer Ejecutivo se encargaron de que esa información negativa fuera divulgada. Menciona que, sin embargo, su padre creía que las publicaciones en los diarios eran una especie de revancha porque canceló ciertos contratos en esa agencia porque no prestaron el servicio que facturaron.

Díaz Colón le dice a Maceira que una de las personas que protegía esas contrataciones en Hacienda era Elías Sánchez Sifonte, ex director de campaña de Rosselló Nevares. No obstante, tanto Maldonado Gautier como el propio Sánchez Sifonte negaron esa aseveración en declaraciones escritas que enviaron por separado al CPI.

“Es totalmente falso”, sostuvo el ex director de campaña de Rosselló Nevares. Afirmó que en ningún momento tuvo una conversación de esa naturaleza ni trató ningún tema relacionado con Maldonado Gautier. “Tampoco tuve nada que ver con los sucesos ocurridos en esa época pues ya ni residía en Puerto Rico”, agregó Sánchez Sifonte.

En tanto, para Maldonado Gautier, Sixto Díaz Colón “se equivocó de nombre de brother ya que el cabecilla de esa mafia se dedica a analista e inversionista político”, aunque no quiso precisar el nombre de esta persona. Agregó que no podía comentar más del asunto por estar bajo investigación de agencias locales y federales, según el exfuncionario.

Entre la información que tenía en sus manos Maldonado Nieves, y que Díaz Colón asegura que vio personalmente, estaban las conversaciones de un chat en el que Rosselló Nevares interactuaba con funcionarios y allegados a su administración.

La publicación posterior de ese chat de Telegram el 13 de julio, intensificó en el Verano de 2019 multitudinarias protestas que provocaron la renuncia de Rosselló Nevares a la presidencia de su Partido Nuevo Progresista (PNP), a su aspiración a la candidatura por un nuevo término, y finalmente, a la gobernación.

En esa reunión en el restaurante Musa, Díaz Colón hace repetidas críticas a la forma en que La Fortaleza manejaba las noticias relacionadas con la imagen pública del Primer Ejecutivo. El productor sostiene que Rosselló Nevares no tiene que opinar sobre muchos de los temas de interés noticioso, sino que los debe ignorar y concentrar su mensaje en el trabajo de su administración.

El Secretario de Asuntos Públicos lo escucha sin refutar. Al contrario, Maceira le pide que la próxima vez que hable con el Gobernador le haga saber de esa recomendación.

“¿Pero sabes qué es bueno? Que cuando tú hables con él [Rosselló Nevares] la próxima vez se lo puedas decir porque te voy a decir lo que él piensa. Él piensa que cuando él es quien sale, él demuestra liderato”, señala Maceira.

Como ejemplo, Maceira le dijo que el día anterior, él se dedicó a contestar a los medios de comunicación sobre la investigación del Departamento de Hacienda y los contratos de BDO, pero que el Gobernador como quiera hizo una conferencia de prensa para hablar de la economía colaborativa que no tuvo la difusión esperada porque las preguntas de la prensa giraron en torno a la pesquisa en Hacienda y los contratos de BDO.

“Lo contestó excelente, porque la verdad es que él está cabrón”.

Díaz Colón criticaba que en el manejo de información el equipo del Gobernador se esforzara más por farandulear con su imagen al publicar fotos suyas con artistas en lugar de promover con mayor fuerza las ejecutorias de la administración Rosselló Nevares por medio de voces oficiales en los medios de comunicación y en las redes sociales que hablaran bien de los proyectos gubernamentales.

“Los veo a ustedes con unos issues y no los atienden como los deberían [atender]”, le dijo Díaz Colón a Maceira. Más adelante añade: “[Ustedes] tratan los issues de una manera que yo me quedo sorprendido, sorprendido, sorprendido. Te lo digo desde el amor, sorprendido”.

Mientras habla con el director de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Díaz Colón se vanagloria de tener un pelotón “de chamacos de 17 y 18 años” que difunden su opinión e influyen en la de los demás. Díaz Colón cuenta que él mismo hace parodias en video sobre diversos temas y líderes políticos. El productor menciona que le enviaría a Maceira una supuesta “parodia” con la canción La mordidita de Ricky Martin que hizo de la entonces alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. Según Díaz Colón la parodia dice “que Yulín permite que sus amiguitos den una mordidita en San Juan” .

En el encuentro, Díaz Colón se propone a sí mismo como la persona indicada para darle “visibilidad” a las obras e iniciativas de la administración Rosselló Nevares. El productor repite varias veces que constantemente hay que difundir “algo cabrón que se está haciendo”.

Díaz Colón no solo se presenta como la persona con el conocimiento y la estrategia para mejorar la imagen de la administración Rosselló Nevares, sino también como quien dispone del programa de televisión y radio Nación Z, para hacer propaganda. Nación Z es un programa que se transmite por Mega TV y la estación FM Z93, ambas de la compañía Spanish Broadcasting System (SBS). El productor también presume de tener las conexiones para que, por medio de pagos a figuras en otros medios electrónicos, continúe el esfuerzo propagandístico.

El productor dice que usaría a Krystal Laracuente, quien presuntamente se incorporaría como mantenedora de un segmento llamado La Buena Noticia, y que ese espacio también se podría utilizar para promover la administración de Rosselló Nevares.

“Ella va a salir a la calle a buscar la buena noticia”, explica Díaz Colón a Maceira. Laracuente fue productora de televisión y también oficial de prensa de la administración Rosselló Nevares en el Departamento de Estado.

Laracuente no llegó a trabajar para Díaz Colón, quien salió de las producciones de SBS el 18 de julio de 2019, tres días después de una controvertida entrevista que procuró para el entonces Gobernador cuando se habían publicado partes del chat y luego que el comité político de Rosselló Nevares lo contratara para dirigir una estrategia de control de daños. El primer pago producto de esa contratación se efectuó el 17 de julio de 2019. El cheque se hizo a nombre de DR Consulting, que era una compañía de Díaz Colón, aunque el productor no figuraba en los documentos corporativos registrados en el Departamento de Estado, según trascendió en el juicio.

Los reportajes que publicaría La Buena Noticia además serían discutidos, según Díaz Colón, por el panel de comentaristas de Nación Z, Mayra López Mulero, Jorge Colberg y Gary Rodríguez.

Al ser abordada sobre lo que dijo Díaz Colón, Laracuente aseguró al CPI que desconocía por completo del proyecto.

“Sí te puedo decir que para mayo de 2019 estuve en conversaciones con SBS, en específico con el Sr. Víctor Roque, para ser parte de un proyecto televisivo que estaría lanzando la estación y que en el equipo de producción con el que me reuní estaba Sixto George. No se trataba de un proyecto relacionado a buenas noticias, era de análisis político, tendría por nombre ‘Habla Claro’ y sería presentado por Jorge Colberg”, agregó.

Por su parte, López Mulero, Colberg y Rodríguez también negaron conocer el proyecto de “La Buena Noticia”. En el caso de Colberg, dijo que tampoco recordaba haber sido abordado para participar de un programa llamado “Habla Claro”.

En mayo de 2018, La Buena Noticia fue registrada como una compañía de responsabilidad limitada por Cristóbal Ramos Galvez, quien también laboró para SBS y coproducía el programa Nación Z. En el 2020, el comité de campaña de Wanda Vázquez contrató a la empresa La Buena Noticia para realizar encuestas durante la contienda primarista del PNP.

Ramos Galvez explicó que, como productor general, Díaz Colón tenía la facultad de escoger los temas a discutir, pero que, a su juicio, no tenía control sobre lo que los comentaristas dijeran sobre esos temas porque “no había un libreto” y porque tampoco cree “que el talento se prestara para eso”.

El coproductor de Nación Z dijo que con él no se discutió la integración de una sección que se llamara La Buena Noticia, pero que, al igual que otros medios, en Nación Z se daba espacio para dar noticias que generarán optimismo en el público. Afirmó que tampoco supo que su exsocio le ofreciera a Maceira un espacio dentro de Nación Z para propagar las obras de la administración Rosselló Nevares.

“Pero, él [Díaz Colón] podía crear segmentos. Eso es totalmente parte de su trabajo en esos momentos”, dijo Ramos Galvez.

Según le dijo Díaz Colón a Maceira, la información publicada en el segmento que pensaba crear, y cuyo contenido discutiría el panel, sería difundida en las redes por el grupo de “chamacos influencers” que Díaz Colón aseguró que se encargaban de esa tarea cuando él se lo requería.

“Lo que yo quiero lograr con ella es que haya un segmento continuo con todas las cosas buenas que están pasando y la narrativa de Mayra, de Gary y de Colberg va a ser esa”, explica el productor poco después que Maceira le hace hincapié en “lo buena” que le parecen “las mimosas” de Musa.

Los tres comentaristas negaron rotundamente que sus análisis y opiniones fueran controlados por Díaz Colón. En sus expresiones al CPI, Rodríguez dijo que el productor “estaba a cargo del contenido del espacio, pero nunca de las opiniones expresadas por este servidor las cuales nunca han sido manipulables”. En el caso de Colberg, recordó su afiliación y trabajo dentro del Partido Popular Democrático y dijo que “solo un ingenuo podría pensar que uno se prestaría para hacer relaciones públicas o defender al PNP y mucho menos la estadidad”.

López Mulero aseguró que “no ha nacido nadie que pueda imponerme algún criterio ajeno a mis convicciones, y eso incluye mi análisis de los temas de interés público. Así que si el señor Sixto George le representó eso a alguno de sus secuaces, lo hizo a espaldas de mi persona”.

Mientras se escucha el hielo caer en los vasos de whisky, Díaz Colón le llama “hermano” a Maceira. Chocan sus vasos y el productor continúa expresando que el objetivo tiene que ser promover por vías alternas las obras “cabronas” de la administración Rosselló Nevares porque la prensa no lo cubre “porque se dedica solamente al tiroteo”.

El dúo brinda cuando les sirven el Macallan, porque en el restaurante no había el scotch Balvenie, que fue la primera opción del ex secretario de Asuntos Públicos. “Iba a pedir una mimosa, pero como tú te fuiste con whisky, no me atreví”, comentó en tono de broma Maceira.

El exfuncionario le habla a Díaz Colón de lo mucho que disfruta junto a su novia, Karla Mercado, actual directora de la Administración de Servicios Generales, de los brunchs de ese restaurante.

De acuerdo a Díaz Colón, el público quiere escuchar buenas noticias y está tan cansado de las malas que no las consume y si las lee o escucha no le presta verdadera atención. Para reforzar ese argumento, Díaz Colón le cuenta a Maceira que tiene “corriendo” un sondeo en las redes de Nación Z en el que pregunta si Rosselló Nevares debía despedir a Eduardo González, un secretario imaginario, solo para demostrar que la gente opinaría como si en verdad existiera un funcionario con ese nombre.

“Yo lo que necesito de parte suya — y esto te lo digo desde el cariño — si tú me permites desde una esquina mirar cómo yo veo las cosas, con un contrato de asesoría”, expresó Díaz Colón.”Aquí hay un equipo cabrón. ¿Por qué ustedes sólo permiten que el ruido los arrope en vez de empoderarse?”, pregunta el productor.Añade que tienen que tener “aliados y yo puedo ser un gran aliado de ustedes”, a lo que Maceira responde: “Vamos a hablar de eso”.

Díaz Colón también expresó incredulidad por el tipo de comentarios que supuestamente se intercambiaban asesores de prensa en otro chat, pero no le contó a Maceira cómo tuvo acceso a esas conversaciones o si él era parte de ese grupo. Dijo, como ejemplo, que el relacionista Waldo Díaz que tenía varios contratos con el Gobierno, presumía en ese chat de asesores de prensa del poder que podía ejercer en los medios de comunicación al punto de lograr que se penalizara a una reportera de un diario.

“Alardean de eso, jodiendo con la libertad de expresión, con la libertad de prensa. Eso es un bochinche. Así de brutos son”, dijo el productor.A eso Maceira contestó que: “después que no haya nada ilegal. Pero es un bochinche sólido”. Y luego agregó “escándalos así, hacen ruido con cojones”.

Al ser cuestionado sobre este alegado incidente, Waldo Díaz lo catalogó como completamente falso. “No tuve tal conversación con el Sr. Sixto George sobre eso ni sobre algún asunto relacionado a gobierno o mi trabajo”, dijo el relacionista, quien aseguró que nunca ha solicitado alguna acción en contra de un periodista por razón alguna, ya que es “totalmente antiético y reprochable”.

Durante la conversación, Díaz Colón hace referencia a Andrés Guillemard, cuñado del entonces Comisionado Residente y hoy gobernador, Pedro Pierluisi.

“Andy Guillermard me llamó un día”, relata también Díaz Colón como una anécdota.

“Me llamó preocupado porque había un twittero que estaba jodiendo con él”, continúa el relato del productor a Maceira. Díaz Colón dice que le causó risa porque se trataba de “un pendejo que tenía 23 “followers” en Twitter. Y él [Guillemard] tenía una crisis cabrona”, menciona el productor al ex secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza.

El CPI envió una solicitud de reacción a Guillemard, pero no recibió respuesta.

“Con Fortuño no tuve ningún contrato. Me jodieron con cojones pidiéndome favores cuando era Comisionado Residente”, dice Díaz Colón.Según el productor, siendo Fortuño gobernador:”dos meses antes de las elecciones [de 2012] me llamó nuestro amigo, Edwin Miranda, y nuestro amigo Marcos Rodríguez Ema para que yo me activara con todo mi corillo a joder”.

En declaraciones escritas al CPI, el exgobernador Fortuño dijo que “no tengo idea alguna de lo que dice ese señor, a quién creo nunca haber conocido, ni de acciones como las que usted señala”. Agregó que “alegaciones más de 10 años después, en el contexto de un juicio donde han aparecido declaraciones totalmente contradictorias de un lado y otro, no me merecen ninguna credibilidad”.El CPI envió una solicitud de reacción a Rodríguez Ema, pero no recibió contestación. Este medio intentó también contactar a Miranda, pero no tuvo éxito

En Musa, Díaz Colón dice que gracias a su esfuerzo, se redujo la ventaja que supuestamente llevaba el senador y candidato popular Alejandro García Padilla a la gobernación sobre Fortuño, aunque el gobernador no logró revalidar.

“La administración de Alejandro García Padilla puso un pedacito de pan en la mesa de mis hijos”, dijo el productor, quien se quejaba de que supuestamente la administración de Rosselló Nevares no le había “dado nada”.

El exgobernador García Padilla dijo que, según su recuerdo, nunca contrató a Díaz Colón desde su administración o comité político. “Sí recuerdo que hubo algún tipo de acercamiento de él, pero siempre la respuesta fue negativa. La información que nosotros teníamos es que Sixto George había sido parte fundamental de la campaña baja que hizo la campaña de Fortuño contra mí”.

García Padilla no pudo precisar qué tipo de acercamiento recibió de Díaz Colón ni el rol que el productor alegadamente jugó durante la campaña de reelección de Fortuño.

Aunque la grabación del audio del encuentro entre Sixto George y Anthony Maceira en Musa mayormente es clara, hay partes que no se escuchan bien debido al ruido ambiental. La transcripción de este encuentro, según fue publicada por la defensa hace dos días, omite nombres y detalles que sí se escuchan en el audio obtenido por el CPI y que es parte del expediente que se mantiene confidencial por el tribunal.

Como parte del descubrimiento de prueba, la Fiscalía Federal compartió 169 piezas de evidencia con la defensa de Díaz Colón, y que incluyen la transcripción publicada el pasado 8 de marzo, y los dos audios en poder del CPI. Díaz Colón fue encontrado culpable el 3 de marzo de los cargos de extorsión, intento de extorsión y destrucción de evidencia. La vista de sentencia está pautada para el próximo 5 de mayo.