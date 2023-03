Crupieres piden prohibir fumar en casinos de Atlantic City

TRENTON, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Tammy Brady comenzó a trabajar como crupier en Atlantic City a los 18 años. Ahora, con 55 años, padece cáncer de mama en etapa 2.

“Aunque no estoy segura si alguna vez sabremos qué fue exactamente lo que causó mi enfermedad, no puedo evitar pensar qué hubiera pasado si los casinos no me hubieran obligado a trabajar mientras inhalaba el humo del cigarro”, dijo Brady, quien trabaja en el casino Borgata.

Holly Diebler, crupier de dados en el Tropicana, está en tratamiento de quimioterapia por cáncer de garganta.

“Ni siquiera sé cuánto tiempo voy a vivir”, comentó. “Amo mi trabajo; no quiero renunciar. Pero todos mis oncólogos me han dicho que esta es una decisión de vida o muerte”.

Ellas son dos de los varios empleados de casinos que testificaron el jueves ante dos comisiones de la Asamblea estatal a favor de un proyecto de ley que prohibiría fumar en los nueve casinos de Atlantic City.

No se votó sobre el proyecto de ley, tal como sucedió en una audiencia idéntica realizada el 13 de febrero. El gobernador Phil Murphy ha prometido promulgar la medida si es que se aprueba en la Legislatura, pero hasta ahora, los líderes de la Asamblea y el Senado, ambos de mayoría demócrata, no se han comprometido a permitir que el proyecto de ley avance y sea sometido a una votación.

La iniciativa cerraría un resquicio legal en la ley estatal de 2006 sobre el consumo de tabaco en espacios cerrados. Dicha medida se redactó específicamente para eximir a los casinos de la prohibición de fumar en espacios cerrados. En la actualidad, está permitido fumar en el 25% de la superficie de los casinos de Atlantic City.

“No quiero quitarte el derecho a matarte fumando”, dijo el asambleísta Don Guardian, exalcalde de Atlantic City. “Sí quiero quitarte el derecho a matar a otra persona fumando en un casino”.

La industria de los casinos se opone a la prohibición de fumar, alegando que perdería clientes e ingresos si se prohíbe fumar mientras sigue estando permitido en los casinos de los estados vecinos.

Pero Andrew Klebenow, de C3 Gaming, con sede en Las Vegas, dijo que muchos casinos que han prohibido fumar en sus negocios están prosperando financieramente, incluidos los casinos cerca de Washington D.C., y los de Boston y Maryland.

Los grupos empresariales se opusieron a la prohibición, y Bob McDevitt, presidente del Local 54 del sindicato de trabajadores de casinos Unite Here, predijo que una prohibición al consumo de tabaco le costaría al sector el 10% de sus ingresos y provocaría el cierre de al menos un casino.

“En el sur no hay otros empleos”, señaló. “Es como Hooterville. Nadie está a favor del cáncer. La cuestión es si acabamos cerrando un casino o no”.

La Asociación de Casinos de Nueva Jersey dijo que el verdadero impacto de una prohibición de fumar podría estar más cerca de 20 al 25% en la pérdida de ingresos de los casinos.

“El sector de los casinos de Atlantic City se encuentra aún en fase de reconstrucción y recuperación en relación con el inicio de la pandemia", se lee en el comunicado. “Las visitas a Atlantic City están cerca de su nivel más bajo en 20 años, mientras que los precios de la gasolina y los peajes van en aumento. Añadir una prohibición de fumar podría causar un efecto devastador para la comunidad y el estado en esta difícil economía".