Aumentan agresiones sexuales en academias militares de EEUU

WASHINGTON (AP) — Las agresiones sexuales denunciadas en las academias militares de Estados Unidos se dispararon durante el año escolar 2021-22, y una de cada cinco mujeres cadetes dijeron en una encuesta anónima que habían experimentado contacto sexual no solicitado, según ha averiguado The Associated Press.

Un informe de las fuerzas armadas sobre las agresiones reportadas en las academias del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea muestra un aumento general del 18% en las agresiones denunciadas por mujeres cadetes en comparación con el año anterior.

El aumento se registró principalmente en la Armada, que casi duplicó la cantidad de agresiones reportadas en 2022, en comparación con 2021. No está claro si la eliminación gradual de las restricciones relacionadas con la COVID-19 contribuyó al aumento, incluso en la Academia Naval de Estados Unidos, que es adyacente a los bares del centro de Annapolis, Maryland.

Una encuesta estudiantil anónima que acompaña al informe muestra aumentos en todos los tipos de contacto sexual no deseado —desde toqueteos hasta violaciones—, en todas las academias. Y cita el alcohol como un factor clave.

Las fuerzas armadas y las academias se han esforzado durante años para combatir la agresión y el acoso sexual, con una infinidad de programas de prevención, educación y tratamiento cada año. Pero a pesar de la gran cantidad de investigación, recomendaciones y un giro hacia procedimientos legales más independientes, las cifras siguen en aumento.

Los incrementos han provocado indignación en el Capitolio y un flujo constante de legislación. Pero hasta el momento, los cambios no parecen hacer mella en el problema, aunque los funcionarios argumentan que la mejora en los programas de tratamiento ha alentado a más víctimas a denunciar los delitos.

Según funcionarios estadounidenses, 155 cadetes denunciaron agresiones durante el año escolar 2022, en comparación con 131 el año anterior. De ellos, cadetes de la Academia Naval de Estados Unidos reportaron 61, casi el doble del total de la escuela del año anterior, cuando fueron 33 —que, por mucho, fue la cifra más baja de todas las academias para ese año—.

Los cadetes de la Academia de la Fuerza Aérea en Colorado reportaron 52, la misma cantidad que el año previo, y los de la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, Nueva York, reportaron 42, una ligera disminución de los 46 del año anterior.

No todas las agresiones incluidas en el informe ocurrieron cuando los cadetes estaban inscritos en las academias. Debido a que se alienta a los estudiantes de las academias a denunciar las agresiones, algunos a veces reportan eventos que sucedieron años antes de que comenzaran la escuela en ellas. Como resultado, 16 estudiantes denunciaron un asalto en el año escolar 2021-2022 que ocurrió antes de enrolarse en las fuerzas armadas.

Otros 35 casos involucraron a civiles, miembros del servicio activo y estudiantes de escuelas privadas que presuntamente fueron agredidos por alguien que era estudiante. El número total de agresiones reportadas con alguna conexión con un estudiante fue de 206 —alrededor de un 28% más que el total de 161 del año pasado—.

Los funcionarios estadounidenses proporcionaron detalles sobre las conclusiones bajo condición de anonimato porque el informe aún no se había hecho público. Se espera que el informe se publique en las próximas horas.

La pandemia de COVID-19 provocó una breve caída en los casos en las academias durante el corto año escolar 2019-2020, cuando se cancelaron las clases presenciales y los estudiantes fueron enviados a casa en primavera para terminar el semestre en línea.

Al inicio del año escolar 2020-2021, los cadetes enfrentaron una serie de restricciones debido a la pandemia en curso, pero fueron reducidas un poco con el tiempo y los bares y los restaurantes reabrieron. Para finales de ese año, las cifras comenzaron a aumentar otra vez, y los funcionarios dijeron que es difícil saber qué impacto tuvo la COVID-19 —si es que tuvo alguno—, en el año escolar 2021.

El Pentágono publica dos informes cada año sobre la cantidad de agresiones sexuales denunciadas por cadetes de las academias militares y por efectivos de las fuerzas armadas. Pero debido a que la agresión sexual es un delito que pocas veces se denuncia, el departamento también realiza encuestas anónimas cada dos años para tener una imagen más clara del problema tanto entre los estudiantes como la población en servicio activo. Los líderes del Pentágono creen que la encuesta proporciona una imagen más precisa de las agresiones y de los factores que contribuyen a ellas.

Con base en las encuestas, también es menos probable que los estudiantes de las academias reporten una agresión que los miembros del servicio que ya se graduaron de la escuela. A los estudiantes podría preocuparles más el impacto en su carrera militar o incluso en la carrera de su agresor.

Según la encuesta más reciente de cadetes de la academia, el 21,4% de las mujeres dijo que experimentó contacto sexual no deseado en el año escolar 2022, comparado con aproximadamente el 16% en 2018, el último año en que se realizó la encuesta debido a las restricciones por COVID-19. Para los hombres, la tasa pasó del 2,6% en 2018 al 4,4% en 2022.

Con base en la encuesta, los ataques contra mujeres son más frecuentes por parte de un hombre que generalmente está en el mismo año escolar y más de la mitad de las veces las conoce de la escuela u otras actividades. Los ataques a los hombres fueron más frecuentes —el 55% de las veces— por parte de una mujer que estaba en el mismo año escolar y los conocía.

El consumo de alcohol está involucrado en más de la mitad de los casos reportados en la encuesta, con un máximo del 65% en la Academia Naval. El informe recomienda políticas adicionales sobre el consumo de alcohol.

El informe también encontró que los cadetes hombres de segundo y tercer año tienen un mayor riesgo. Y que es mucho más probable que las mujeres denuncien una agresión que los hombres.

Los líderes del Pentágono han impulsado durante años campañas públicas que instan a los estudiantes a reportar cualquier ataque, y argumentan que un aumento en las denuncias de agresión sugiere que los estudiantes se sienten más seguros para buscar ayuda.

Según el informe, las tasas de contacto sexual no deseado reportadas en la encuesta están “en o por encima de las tasas entre civiles” según las estadísticas de 2014 y 2018 de la American Association of Universities (Asociación Estadounidense de Universidades). No hay otras estadísticas más recientes disponibles, por lo que es difícil comparar con precisión a las academias militares con otras universidades no militares.