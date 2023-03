Alegan irregularidades en caso de exayudante del alcalde de San Sebastián

Un posible patrón de corrupción que soslaya el deber ministerial de la Región Judicial de Aguadilla podría estar manifestándose en el proceso que es llevado en contra de un exayudante especial del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, por cargos de agresión sexual y actos lascivos perpetrados el año pasado en contra de una joven empleada del ayuntamiento con diversidad funcional.

Aníbal Mercado Vázquez, exayudante especial del alcalde y teniente retirado de la Policía, está acusado de tres cargos por agresión sexual y uno por actos lascivos luego de que se encontrara causa para juicio por el presunto ataque en repetidas ocasiones contra una empleada municipal de 25 años con autismo. El hombre quedó en libertad en espera de juicio con un grillete electrónico luego de que pagara la fianza de $4,000 impuesta por el juez Abid Quiñones Portalatín el pasado 11 de enero.

No obstante, y de manera simultánea, Mercado Vázquez mantiene una denuncia de agresión menos grave y amenaza contra el abuelo de la perjudicada, Godofredo Maury Velázquez, por hechos ocurridos en octubre del año pasado, cuando este último se topó en un área pública con el imputado de agresión sexual y le increpó sobre las acusaciones.

Aunque tanto Maury Velázquez como su abogado y sus familiares aseguran que el encuentro no transcendió más allá de una discusión verbal ya que ambos se conocen desde hace muchos años por su militancia política dentro del Partido Nuevo Progresista (PNP), un juez de la Región Judicial de Aguadilla le concedió a Mercado Vázquez una orden de protección contra Maury Velázquez, veterano de las Fuerzas Armadas de 74 años y sobreviviente de cáncer, mientras el caso se dilucida en corte.

El caso por agresión menos grave, sin embargo, ha sido entorpecido por la inhibición de los jueces de esa región judicial que ha obligado a reagendar cuatro veces consecutivas el debido proceso de ley. Tanto Pedro Berríos Lara, abogado de Maury Velázquez, como los familiares del anciano temen que el proceso se esté dilatando por las conexiones que Mercado Vázquez posee dentro del andamiaje judicial, la Policía y el partido donde milita.

“El encuentro de mi cliente con Mercado Vázquez fue un evento fortuito y una reacción lógica que cualquier persona normal, que encuentra al agresor sexual de su nieta, puede tener”, indicó Berrios Lara.

Por su parte, Doris Maury Román, hija de Maury Velázquez, indicó a Metro Puerto Rico que teme que la manera en que se lleva el proceso legal contra su padre pueda influir igualmente en el caso de agresión sexual y actos lascivos que se lleva en contra de Mercado Vázquez.

“Me preocupa lo que ha pasado en el caso de mi papá y extrapolo eso a que los contactos del señor Mercado Vázquez puedan interferir también en el caso de mi sobrina”, aseguró Maury, quien es dentista con práctica en la zona metropolitana y tía de la joven víctima de agresión sexual.

“Por ejemplo, ya ha habido cuatro suspensiones de Regla 6 y del juicio de mi papá porque los jueces se inhiben de tomar el caso porque conocen al señor Mercado Vázquez. No queremos que este precedente se vaya a repetir en el caso de mi sobrina también”, añadió.

Piden investigación administrativa

Maury Román relató las vicisitudes que su padre ha tenido que experimentar tanto con el proceso que se lleva en su contra como por el juicio que se lleva contra Mercado Vázquez y cuestionó la legitimidad del proceso al tener la impresión de que ninguno de los jueces de esa región judicial vería el caso por tratarse del ayudante especial del alcalde, quien también es teniente retirado de la Policía y militante político del partido en el gobierno.

“Han suspendido las vistas varias veces. El 29 de diciembre citaron a mi papa y lo acompañé, pero cuando llegamos, el abogado nos dice que no están viendo casos de agresión menor, que eso no lo van a ver. Estuvimos horas en el tribunal municipal, esperando afuera y efectivamente, no estaban viendo casos de agresión menor. ¿Cómo es posible que citen a mi papá sabiendo que no están viendo esos casos?”, cuestionó.

Maury Román aseguró además que ha sido un proceso complicado de enfrentar para un anciano sobreviviente de cáncer y enfatizó en su preocupación de que la aparente influencia de Mercado Vázquez pueda absolverlo de enfrentar la justicia por los hechos ocurridos contra su sobrina.

Asimismo, indicó que la familia pide la intervención del Tribunal Supremo para que investigue el tramite administrativo del caso de agresión menor y amenaza contra Maury Velázquez que desde octubre no ha podio continuar en el tracto legal.

“Siguen pasando las cancelaciones, y lo último – que fue la gota que colmó la copa – fue que estuvimos toda la mañana en sala el martes y el caso se empezó a ver como a las 11:30 a.m. Empieza el fiscal a interrogar al señor Mercado, después va nuestro abogado, le hace el contrainterrogatorio, pero cuando ya está terminando, el juez llama a los dos abogados y les dice que no puede seguir viendo el caso porque el conocía al señor Mercado”, señaló la doctora.

“Y esto sucedió exactamente cuándo nuestro abogado estaba demostrando que el señor Mercado realmente no sintió temor de mi papá porque simplemente no se fue del lugar. En ese momento fue que el juez se acordó que lo conocía. Yo no podía creer lo que estaba pasando”, añadió.

Cuestionan integridad del proceso

Berríos Lara también se mostró consternado por la manera en que el juez Juan M. Guzmán Escobales gestionó el pasado martes el proceso de vista para Maury Velázquez y pretende que el proceso comience de nuevo desde cero al inhibirse en medio de la vista al súbitamente reconocer a Mercado Vázquez.

“Es mentira que el juez no reconoció a Mercado Vázquez si se le paró al frente la primera vez que se suspendió el caso y a quien el juez conoce porque han trabajado juntos en la política”, denunció el abogado.

“Si se permite que comience el juicio nuevamente se violentará el derecho a la confrontación porque el derecho a una adecuada defensa implica que el abogado tiene una estrategia para confrontar al testigo principal para lograr sembrar la duda y establecer que no es culpable. Ahora, un testigo con experiencia, entrenado para testificar como es Mercado Vázquez, ya sabe por dónde vengo yo. Luego de que logré todos mis objetivos en el contrainterrogatorio, ahora el juez pretende inhibirse del caso y empezarlo de nuevo, cuando ya yo le enseñé todas mis cartas a los fiscales y al testigo, que es un policía retirado y que es un experto testificando”, denunció.

A tales efectos, Berríos Lara sometió el miércoles una moción informativa urgente sobre posibles violaciones al debido proceso de ley, al derecho a una adecuada defensa y una solicitud de desestimación bajo la regla 64 por violación a la cláusula de doble exposición. Además, la moción pide que se remita el expediente de inmediato a la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico para que designe un juez que adjudique la solicitud y la continuación del procedimiento y traslado del caso a otra región judicial.