´Memo´ González reconoce que el proyecto que firmó establecía una pena de 3 a 5 años de cárcel a mujeres que aborten

El representante novoprogresista José ´Memo´ González, uno de los autores del Proyecto de la Cámara de Representantes 1644 que establece una pena de hasta 25 años de cárcel a las mujeres que se sometan a un aborto después de las 10 semanas de embarazo y a quienes las asistan, aseguró que la medida firmada por él establecía una pena de tres a cinco años.

El proyecto propuesto por González Mercado, Wilzon Román López y Yazzer Morales Díaz fue presentado ayer, día en que se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, el representante manifestó que previo a radicar el proyecto se habían considerado varias opciones y que el proyecto presentado no fue el seleccionado.

“Aquí el único responsable de esto se llama Wilson Román, representante de Aguadilla y Moca y sus asesores o el asesor que llevó el documento a secretaría a presentarlo, porque cuando discutimos el tema tuvimos diferentes opciones”, dijo el legislador en entrevista con La X.

Señaló que el proyecto lo sacaron intencionalmente por ser el Día Internacional de la Mujer.

“Depues de Roe vs Wade aquí no hay ningún proyecto que se haya presentado en relación a este caso específicamente. Este es el primero que se presenta. Este caso no se presentó ayer… lo que pasa es que, lamentablemente, que vieron el proyecto en la agenda, lo aguantaron y ¿cuándo lo sacaron?, ayer. ¿Por qué?, porque celebrábamos el Día Internacional de la Mujer. Esa es la realidad. Los hechos están ahí. Este proyecto lleva más de una semana radicado”, manifestó.

Sostuvo que la pena de 25 años nunca se consideró y ante las diferente opciones presentadas optaron por la pena de tres a cinco años para las mujeres que aborten.

“Lo que sucede es que lo traemos a discusión y lo que hicimos fue que cuando vimos los diferentes opciones era de tres a cinco. Ese de 25 años nunca se consideró. De hecho el proyecto que yo firmé, el artículo decía de tres a cinco años. Por alguna razón el compañero Wilson Román o el asesor que lo llevó luego a presentarlo metió esa hoja que sí estuvo en el tintero pero nunca fue considerada”, apuntó

En tanto, dijo que debe haber consecuencias contra la persona que introdujo el documento en el proyecto radicado.

“Tiene que hacer consecuencias. Si el compañero Wilson Román no tiene consecuencias con el que lo hizo, lamentablemente el compañero Wilson Román es igual de responsable”, añadió.