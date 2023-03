“Lo tenían en el olvido”: Buscan devolverle la magia al balneario de Boquerón

Esta semana comenzó el proyecto llamado “Boquerón 2.0″ con la remodelación de cabañas y facilidades del balneario público en Cabo Rojo. El mismo se encontraba en deterioro desde antes del paso del huracán María.

El alcalde de Cabo Rojo, Jorge Morales, destacó que “el balneario de Boquerón lleva abandonado mucho antes de María inclusive las villas que son los edificios de tres pisos estaban cerrados antes de María porque ya todos los techos filtraban. Ahora cuando llegó María y Fiona los remató. María afectó unas cabañas en la orilla de la playa que no estaban afectadas porque la ola del mar rompió varias cabañas que me imagino que en algún momento las van a tener que demoler. No creo que otorguen permisos para arreglarla las que están bien cerca de la orilla, pero el balneario está deteriorado, Fiona y María lo remataron”, señaló Morales.

Ahora el municipio de Cabo Rojo, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Asociación de Comerciantes de Boquerón y otras agencias gubernamentales están colaborando en el proyecto, así como pueblos vecinos para incentivar la economía y el valor turístico en la zona.

“La realidad es que las administraciones que han pasado por Puerto Rico tenían el balneario de Boquerón en el olvido, esa es la realidad y por eso yo agradezco que cuando me acerqué al gobierno de turno, entendieron mi preocupación, entendieron que les correspondía y han metido mano con nosotros. Eso es lo que queremos, que el gobierno sepa que este balneario es importante y hay que tenerlo en condiciones porque esto es una joya turística no solamente para todos los puertorriqueños, sino también para los que vienen de todas partes del mundo”, puntualizó el alcalde.

La iniciativa incluye limpieza de todas las áreas verdes del balneario, recogido de material vegetativo y escombros, así como otros trabajos en las áreas afectadas por los fenómenos que afectaron el lugar. Esta actividad es la primera de un plan de trabajo para lograr la rehabilitación de aproximadamente 50 cabañas del balneario.

No obstante, se desconoce cuándo culminará el proyecto, debido a que eso lo establece el DRNA. El alcalde indicó que el DRNA le comunicó que hay 2.2 millones para habilitar las cabañas. Además, hay aproximadamente 9 millones de FEMA para reconstruir oficinas, viilas, alumbrado, entre otros y están asignados otros fondos gubernamentales.

“Ahora es darle seguimiento a esos fondos y presionar para que el balneario se arregle una vez y por todas”, detalló Morales.

El viernes, 10 de marzo y el sábado, 11 de marzo en la noche el municipio ofrecerá un evento musical en agradecimiento a todos los que han colaborado y a la población en general. A partir de las 6:00pm se presentarán artistas como El Gran Combo, Joseph Fonseca, Randy Sequence, Rumba Caliente, Randy Rosa y Rock de los 80′s.

A pesar de que la convocatoria para la ciudadanía se hizo para este sábado, ya han llegado a los predios de diferentes pueblos y han colaborado para el restablecimiento del balneario. Hasta el momento, se han registrado para el sábado alrededor de 300 voluntarios que ellos le llaman “héroes del balneario”.