GM ofrece retiro voluntario a trabajadores asalariados

DETROIT (AP) — General Motors está ofreciendo el retiro voluntario con indemnización a la mayor parte de su mano de obra asalariada en Estados Unidos y algunos directivos globales como parte de su plan de reducción de costos en la transición a los vehículos eléctricos.

La automotriz de Detroit no aclaró la cifra de retiros, pero confirmó que se trata de acelerar la reducción de personal para cumplir la meta anunciada previamente de reducir costos en 2.000 millones de dólares para el fin de 2024. GM tiene unos 58.000 trabajadores asalariados en Estados Unidos.

La empresa dijo que las ofertas también buscan evitar despidos más adelante.

Las ofertas irán a trabajadores de cuello blanco con al menos cinco años de antigüedad y directivos globales que han estado en la empresa al menos dos años.

La oferta para los asalariados estadounidenses es de un mes de sueldo por cada año de trabajo hasta un tope de 12 meses. También recibirán cobertura médica COBRA y parte de los beneficios correspondientes a este año.

La industria automotriz atraviesa un período de incertidumbre, en medio de la transición de los motores de combustión interna a los eléctricos. La meta de GM es vender solamente vehículos de pasajeros eléctricos a partir de 2035.

Esto requiere gastar más en investigación y desarrollo en ambos tipos de vehículos, enormes inversiones de capital en fábricas de baterías y actualización de plantas de montaje, así como gastos para obtener los metales escasos que requieren los VE.

Los recortes también apuntan a preparar la empresa para cualquier posible desaceleración o recesión de la economía, dijo el gerente financiero Paul Jacobson a una conferencia de analistas en febrero.

Aunque las ventas de GM siguen fuertes, la empresa ve que los precios de sus vehículos empiezan a bajar. “Queremos ser cautelosos porque no queremos ignorar las señales macro que aparecen, porque no quiero estar aquí dentro de un año y decir, ah, no lo vimos”, dijo Jacobson en la conferencia Wolfe Research.