Secretario del Departamento del Trabajo no adjudica desarrollo económico a la Ley 41

El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Gabriel Maldonado González dijo a Metro PR no adjudicar desarrollo económico a las reformas laborales del 2017 y 2022.

El secretario aclaró que el aumento de empleos y el aumento a la tasa de participación tiene mucho que ver con otros eventos que suceden en el país y no estrictamente con la Reforma Laboral. “Es cierto que luego que luego de la ley 4 en 2017, si se compara a antes del 2017, tenemos una tasa de desempleo histórica, tenemos una fuerza laboral mayor, pero es lo mismo que ocurrió luego de la ley 21, yo no me atrevería atribuirle el crecimiento económico y el aumento en empleos ni a la Ley 4 ni a la Ley 41”.

En cuanto al cuestionamiento sobre que va a hacer el Departamento del Trabajo si patronos o empleados de la industria privada le piden orientación, Maldonado González añadió que, “Desde el punto de vista de orientación, cuando se aprobó la ley 41 empezamos a orientar a las personas sobre cuáles son sus derechos tanto a empleados como a patronos”.

Añadió que “Estas son leyes del sector privado que no tienen que ver con el gobierno. El lenguaje del dictamen judicial dice que se emite un interdicto contra el gobernador y cualquier persona para que no implemente la ley, así que yo ni tuve que hacer nada en junio pasado, así como tampoco tengo que hacer nada ahora, es algo que opera por sí solo”.

Así mismo, el secretario afirmó que emitirá opiniones en los próximos días donde se clarifique que va a suceder ahora luego de que la Jueza Taylor Swain anulara la Ley 41-2022. “Vamos a tratar de proveer la mayor credibilidad posible tanto para empleados para que sepan cuáles son sus derechos, como a los patronos para que sepan cuáles son sus obligaciones tras este fallo”, añadió.

El secretario se presentó hoy miércoles en una actividad del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos en conmemoración del día de la Mujer Trabajadora. Allí se ofrecieron talleres para fomentar la diversidad, equidad e inclusión en el empleo.

“Anunciamos una colaboración con ACUDEN del Departamento de la familia dirigida a proveer incentivos a mujeres con dependientes menores de 18 años”, enunció. Además, aseguró que hay fondos federales para que aquellos padres y madres que trabajan fuera de sus hogares puedan sufragar costos de los centros de cuido.