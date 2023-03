PFEI archiva caso contra el alcalde de Aguadilla

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) determinó archivar el caso contra el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán.

El caso comenzó tras una querella radicada por el Sr. Jesús Ruiz Brignoni alegando que el alcalde negoció un contrato de forma inusual sobre la administración y operación del Hotel Las Cascada, propiedad del Municipio de Aguadilla. Asimismo, denunció que el funcionario procuró la aprobación de una resolución de la legislatura municipal fuera del orden establecido en el Código Penal.

La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, realizó una investigación preliminar sobre esta querella. Durante ese proceso se realizaron entrevistas al señor Ruiz Brignoni y a varios legisladores y funcionarios municipales de Aguadilla. Del mismo modo, se evaluó prueba documental de ese municipio y su legislatura.

El informe indicó que los hechos que motivaron a querellarse al señor Ruiz Brignoni fueron, entre otros, la publicación en la prensa del país de que el alcalde había realizado una negociación para operar el hotel con una compañía de la cual no indicaron el nombre. Además, señaló que no recibió notificación de la subasta y que por ellos no se estaba siguiendo lo que la ley dispone sobre el anuncio de subastas.

A preguntas de la DIPAC, éste contestó que, previamente, en una visita que hizo al hotel, invitado por el exalcalde Carlos Méndez, evaluó las condiciones en que se encontraba el referido hotel y decidió no continuar con la propuesta, ya que el proyecto no era viable.

De otra parte, mencionó que no tenia conocimiento sobre requerimientos de pagos indebidos u ofertas de soborno para lograr la otorgación del contrato de arrendamiento del hotel. Esto, que hubiera sido realizado por algún funcionario público o persona privada.

Vale la pena destacar que la otorgación del contrato de arrendamiento de la propiedad objeto de esta discusión fue aprobado por la Legislatura Municipal con mayoría absoluta.

Finalmente, el informe de la DIPAC concluye que, tomando en consideración el estándar de prueba exigido en estos casos, no se puede concluir que el alcalde Roldán Concepción utilizó, de manera intencional, las facultades de su cargo con el fin de proporcionar a Aguadilla Hotel Partners, LLC, un beneficio no autorizado por ley.

Agrega el documento de la DIPAC, que el alcalde Roldán Concepción entra en este panorama después del 9 de enero de 2021, fecha en que juramentó a su cargo de alcalde de Aguadilla. Todas las gestiones previas que se hicieron relativas al hotel, incluyendo su construcción, no tienen relación, alguna con el querellado.

Ante ello, la DIPAC aconsejó al secretario Emanuelli Hernández que recomendara al PFEI que no se designara un Fiscal Especial Independiente al alcalde de Aguadilla, lo cual acogió el Secretario.

“Luego de nuestra evaluación, acogemos la recomendación del Secretario de Justicia y determinamos que en este caso no existe el quantum de prueba necesario para Ia designación de un Fiscal Especia’ Independiente. Conforme a lo expuesto, se ordena el archivo definitivo de este asunto”, expone el Panel en su Resolución del 3 de marzo de 2023.

No obstante, en vista de que la Oficina de tica Gubernamental tiene una investigación en curso sobre los mismos hechos, el Panel determino que se le notifique copia de su Resolución, al tiempo que pone a su disposición el expediente de este caso, para la acción que estime pertinente.