Wanda Vázquez dice estar lista para juicio rápido, pero voluminosa evidencia retrasaría el proceso

A pesar de que la defensa de la exgobernadora Wanda Vázquez asegura estar lista para enfrentar un juicio rápido en el Tribunal Federal, la evidencia contra ella, el banquero Julio Herrera Velutini, dueño de Bancrédito y el exagente del FBI, Mark Rossini, los coacusados por conspiración, fraude y soborno, podría retrasar el proceso judicial.

En una vista de estatus celebrada hoy, la fiscalía anunció que entregaría prueba que incluye información sobre seguridad pública, sin embargo el abogado de la exgobernadora, Peter John Porrata, solicitó que no se les entregue evidencia donde haya información sobre seguridad nacional.

Explicó que se oponen a recibirla porque tiene “que tener custodia sobre ella”. “Si se divulga alguna información por la parte que sea, nos van a llevar a gran jurado, a jurado o a las partes y nosotros no queremos pasar por eso. Nosotros no tenemos nada que ver con seguridad nacional”, detalló en entrevista con Noticentro.

El licenciado sostuvo que entre la evidencia hay 24 audios y sinfín documentos que no tiene que ver con Vázquez y que evaluarla tomaría mucho tiempo.

Otro asunto que alargaría el inicio del juicio es la evaluación que realiza un equipo especial de revisión nombrado por el Tribunal para identificar si hay comunicaciones protegidas por el privilegio abogado cliente que forman parte de la evidencia ocupada en computadoras y teléfonos.

“Ellos tienen que buscar toda esa evidencia, que es una evidencia voluminosa y todo lo que tenga que ver con Wanda Vázquez imprimirlo y entregarlo. Nosotros calculamos que la evidencia que tiene el gobierno con relación a los otros coacuados podría tardar quizás más de un año en entregarse. Nosotros no tenemos eso. Nosotros no tenemos ninguna evidencia que podamos pensar que pueda tardar más de un año el gobierno en entregarlas, por eso queremos tener el derecho a un juicio más rápido Lo podemos hacer formal, quizás más tarde. No lo sabemos todavía”, sostuvo.

Por otro lado, Porrata no descarta solicitar a través de una moción que su juicio se vea por separado, pero quedará a discreción del juez federal Raul Arias Marxuach ordenarlo.

Porrata está confiado en que su representada saldrá airosa. Indicó que al leer la acusación se puede ver que hace referencia a dos conspiraciones.

“Están acusados con relación a evidencias distintas en momentos distintos”, alegó.

Manifestó, además, que no tiene ninguna duda que su representada no participó en una conspiración.

La próxima vista quedó pautada para el próximo 6 de junio.

La exgobernadora, junto a Herrera Velutini y el exagente federal, fueron acusados en agosto por recibir sobornos para su campaña por la gobernación de 2020, y por alegadamente usar su poder para lograr la salida del director de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, George Joyner, quien llevaba una pesquisa en contra del banquero.