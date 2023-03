Recortes a planes Advantage podrían descuadrar el presupuesto

Una propuesta para reducir las tarifas de Medicare Advantage, realizada por los Centros de Servicio de Medicare y Medicaid (CMS, en inglés) podría resultar en una baja de $800 millones en reembolsos que reciben los planes de salud en Puerto Rico.

Ante esto, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández alertó que esto podría provocar un descuadre en el presupuesto propuesto para el próximo año fiscal.

Hernández explicó que a Puerto Rico llegan fondos federales para salud por Medicare y Medicaid, programas con los que se hace el financiamiento de la tarjeta de salud ahora llamado Plan Vital. Para finales del 2022 se celebró la otorgación de $19,400 millones a cinco años lo que ajustó el Plan Fiscal.

Sin embargo, ahora una determinación administrativa que establece que va a reducir el dinero de ‘Platinum’.

“A estas personas que son los viejitos, los que menos recurso tienen, hacen un wrap. Te agrupan el Plan Vital con el Platinum y la parte más costosa se financia con el gobierno federal, si tú quitas 800 millones de eso, tienes dos efectos. Primero, tienes que migrar todos esos 70, 80, 200 mil personas que están cubiertas bajo ese programa al Plan Vital, descuadraste el presupuesto”, explicó en el programa Directo y sin filtro de ABC Puerto Rico.

Además, indicó que a falta de los fondos para esta cubierta los ciudadanos tendrían que llegar directamente a Centro Médico lo que aumentaría el gasto en fondos públicos.

“Que la gente no se confunda que estos es un asunto del sector privado, nuestro sistema de salud es un ecosistema privado y público, están coexistiendo. Cualquier dólar que quito por un lado afecta el otro”, añadió.

Por su parte, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Enrique ‘Quiquito’ Meléndez, hizo un llamado a la directiva de los CMS para que se haga una reevaluación de los parámetros del Medicare Advantage Notice 2024.

“Aquí es otra área que vivir bajo la colonia nos afecta. En Puerto Rico, que somos la jurisdicción de los Estados Unidos con más ciudadanos con planes médicos Advantage, sobre 640 mil, recibimos apenas el 40 a 43 por ciento de reembolso por el servicio de estos planes en los estados. Aquí quién se afecta son nuestras personas de la tercera edad y eso no lo podemos permitir”, dijo Meléndez.

Un plan de salud Medicare Advantage, es cualquier plan de salud privado brindado por las aseguradoras que tienen contratos vigentes con el programa de Medicare para estos fines.

“Entendemos que las aseguradoras trataran de cambiar estos parámetros en el Medicare Advantage Notice 2024, nosotros estamos solicitando a los miembros de la directiva de los CMS a que se sienten, tomen en consideración la realidad económica de quienes son beneficiarios de estos planes, personas de la tercera edad en su gran mayoría, y eviten esta acción que colocaría en riesgo el sistema de salud en un área critica”, añadió el representante del PNP.

“Estos planes lo usan los ciudadanos para complementar sus cubiertas, sin ellos muchos no podrían pagar sus medicamentos, pues en Puerto Rico no recibimos subsidios en la Parte D (Medicare), entre otros. Estos planes complementan la cubierta básica de Medicare. No estamos hablando de otra cosa que de la salud de la gente y es por eso que hoy hacemos un llamado urgente para que se movilice este asunto a favor de los ciudadanos norteamericanos de Puerto Rico”, añadió Meléndez.