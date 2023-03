Nuevo director en PRFAA

Sin un comunicado oficial de La Fortaleza, hoy salió a relucir que el gobernador Pedro Pierluisi hizo un nombramiento para la dirección de la Administración de Asuntos Federales en Washington DC. (PRFAAA).

El periódico El Nuevo Día tuvo una entrevista con el abogado Luis Dávila Pernas, quien les dijo que fue nombrado a la vacante que dejó hace unos días Carmen Feliciano. La designación no se anunció en comunicado de prensa oficial y, a juzgar por las expresiones del abogado, tampoco se le informó a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

El designado es hijo del analista político, Luis Dávila Colón, y viene de la firma de cabildeo DLA Piper, previamente había trabajado en PRFAA bajo la administración del renunciante gobernador, Ricardo Rosselló. Además, es delegado local ante el Partido Demócrata en Estados Unidos.

El mes pasado, la administración Pierluisi comenzó a cancelar los contratos millonarios de DLA Piper, luego que la firma legal asumiera la representación legal del banquero venezolano, Julio Herrera Velutini, en una demanda contra Oficina de la Comisionada de Instituciones Financieras. Entre los contratos de DLA Piper con el gobierno de Puerto Rico figuraban los de PRFAA, que ahora dirigirá Dávila Pernas. De hecho, este trabajaba bajo el contrato de la firma legal en los temas como acceso a fondos federales de salud y los fondos federales por la pandemia.

Según las expresiones del abogado a la prensa, este comenzaría funciones en la capital federal el próximo 20 de marzo.

Actualmente hay temas de Puerto Rico pendientes ante el gobierno federal como los cambios de los Centros de Servicio de Medicare y Medicaid (CMS, en inglés) a los fondos de Medicare Advantage, la posibilidad o petición de que Puerto Rico cambie del programa federal de PAN a SNAP para las ayudas de alimentos y la posibilidad de que vuelva a radicarse un proyecto de estatus, entre otros temas.

Fortaleza notifica posteriormente

Al filo de las ocho de la mañana, La Fortaleza emitió el comunicado oficial. “Agradezco al licenciado Dávila Pernas por aceptar esta encomienda. Su experiencia y su conocimiento serán de gran beneficio para continuar impulsando las prioridades de Puerto Rico en la capital federal. Precisamente, hace seis años fue subdirector de esta oficina por lo que además cuenta con el conocimiento administrativo que se requiere para dirigirla. Por los pasados dos años, gracias a las relaciones de mi gobierno con la administración del presidente Biden y con el Congreso, hemos tenido grandes avances en cuanto a agilizar procesos relacionados a la reconstrucción, lograr la inclusión de Puerto Rico en importantes programas y asignaciones de fondos federales, así como lograr el aumento en la aportación al Medicaid. Todavía nos queda mucho trabajo en Washington para lograr el trato igual que merecemos todos los ciudadanos americanos que vivimos en la Isla y sé que el licenciado Dávila Pernas será una pieza clave para continuar adelantando la agenda de nuestro gobierno en la capital federal”, sostuvo el gobernador.

Se indicó que Dávila Pernas obtuvo un bachillerato en Administración de Empresas de la Florida International University (FIU por sus siglas en inglés) y un grado Juris Doctor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR). Posteriormente, fue admitido como abogado en Puerto Rico, el Distrito de Columbia y el Primer Circuito de Apelaciones.

“Estoy sumamente honrado por la designación que me hiciera el gobernador Pedro Pierluisi. A través de mi carrera profesional, he dedicado muchos años de trabajo y esfuerzo a los asuntos prioritarios de Puerto Rico en el ámbito federal. Hoy más que nunca me siento preparado y listo para asumir la dirección de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico”, señaló el nuevo director ejecutivo de PRFAA.